Rooney loveste din nou! A dat gol pentru DC United, iar tribuna a explodat! Imagini senzationale cu fanii | VIDEO

Wayne Rooney a marcat golul egalarii pentru DC United in meciul contra celor de la Toronto FC in MLS, iar fanii au aruncat cu bere pe teren de fercire.

In minutul 92, DC United a primit o lovitura de la 11 metri, pe care Rooney a executat-o si a inscris al patrulea sau gol in ultimele 6 partide si a stabilit scorul final al partidei, 1-1.

I’ll have one of those beer showers please! @dcunited pic.twitter.com/RAYZpO5Toq