Uita pentru 30 de secunde de Romania - Germania si uita-te la golul marcat de Rooney! FABULOS: a dat GOL din propriul teren in MLS. VIDEO

Wayne Rooney a dat gol de la 60 de metri in DC United 1-0 Orlando City.

Wayne Rooney (33 de ani), atacant care a scris istorie in tricoul lui Manchester United, a dat un gol incredibil azi-noapte, in MLS. El a marcat din propriul teren in meciul DC United - Orlando City, incheiat 1-0.

Rooney l-a vazut iesit pe portarul advers si a lovit cat a putut de tare in minge. Nu e prima data cand el marcheaza un astfel de gol, reusind asta in in tricoul lui United.

Dupa 18 meciuri din Conferinta de Est a MLS, DC United ocupa locul 3, cu 30 de puncte.

Rooney are 22 de goluri in 39 de meciuri pentru DC United.

In total, Rooney a jucat 559 de meciuri pentru Manchester United si a dat 253 de goluri. El si-a trecut in palmares UEFA Champions League si 5 titluri ale Premier League.