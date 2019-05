BOOOOOM! Wayne Rooney face senzatie in Statele Unite! Executie FABULOASA reusita la antrenament! VIDEO

Rooney se pregateste intens in Statele Unite.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Wayne Rooney a ajuns in Major League Soccer in vara lui 2018 si i-a cucerit rapid pe fanii lui D.C United. In 30 de meciuri, Rooney a reusit sa marcheze 17 goluri si sa ofere 8 pase decisive.

Chiar daca a ajuns la 33 de ani, fostul jucator al lui Manchester United si Everton se pregateste la fel de intens ca in prima zi. Englezul a postat pe retelele sociale un clip in care isi prezinta ultima bijuterie reusita la antrenament.