Comisia de Licentiere a dat raspunsul! Ce se intampla cu Clinceniul daca va obtine promovarea vineri seara, dupa meciul cu FC Arges!

Academica Clinceni a primit unda verde pentru a evolua in Liga I.

Academica Clinceni, echipa antrenata de Ilie Poenaru, una dintre favoritele la promovarea in Liga I, a primit unda verde din partea Comisiei de Licentiere a FRF. Asupra obtinerii licentei de catre echipa ilfoveana planau anumite necunoscute, dupa ce in spatiul public au aparut informatii in legatura cu o implicare a lui Gigi Becali, patron al FCSB, la Academica.

Potrivit Comisiei de Licentiere, Academica Clinceni indeplineste toate criteriile necesare pentru a juca in Liga I si nu exista niciun fel de conflict in privinta regulamentelor.

Vor juca la Clinceni in Liga I



Academica Clinceni poate obtine promovarea vineri seara, daca o va invinge pe FC Arges. In cazul in care vor ajunge pentru prima data in istoria lor in Liga I, ilfovenii vor juca la Clinceni. Ei lucreaza la modernizarea stadionului.

"Am obtinut licenta fara probleme, am primit hartie oficiala. Ni s-a dat acordul verbal ca putem sa jucam pe stadionul nostru, cu conditia sa facem numarul de locuri, adica tribuna care este in lucru deja, plus chestii minore pe legea 4, adica turnicheti functionali, pe care ii avem deja, camere, pe care le avem. Va trebui sa mai facem o camera anti-doping si o sala de conferinte pentru interviuri. Cam atat. La locurile pentru spectatori trebuie sa mai facem undeva la 2.000. Pana la inceperea campionatului o sa avem gata tribuna. In primul an o sa primim derogare pentru instalatia de nocturna si de incalzire a gazonului. Noi oricum in acest an avem un proiect aprobat de CNI pentru dezvoltare si facem stadionul si mai frumos decat acum", a spus Valentin Budeanu, vicepresedinte al Academicii Clinceni, pentru liga2.ro

"Academica si-a castigat acest drept de a evolua in Liga I numai si numai pe teren. Clinceniul are stadion, unul foarte cochet, chiar cu o baza de pregatire cum probabil putine echipe din Liga I se pot lauda. Avem patru terenuri de antrenament, dintre care doua cu nocturna, teren sintetic de dimensiuni mari si el cu nocturna, plus stadionul central, care va avea o capacitate de 4.700 locuri. Gazonul este impecabil, printre cele mai bune din tara", a mai adaugat Budeanu.

