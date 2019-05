ULTIMA ORA | Burleanu anunta ca FIFA a cerut depunctarea unei echipe importante din Romania! Clubul are 8 zile la dispozitie pentru a scapa, dar nu are bani!

Pandurii Targu Jiu risca retrogradarea daca nu va face pana la 30 mai dovada ca le-a platit restantele unor fosti fotbalisti. FIFA a cerut depunctarea clubului gorjean.

FIFA a cerut depunctarea echipei Pandurii Targu Jiu, anunta Razvan Burleanu. Daca gorjenii vor pierde 9 puncte, ei vor retrograda din liga a doua in liga a treia. In acest moment, ei se bat pentru evitarea retrogradarii, insa o depunctare le-ar pecetlui soarta. Pandurii are 41 de puncte in liga a doua si ocupa locul 15 din 20.

Pentru a scapa de la retrogradare, Pandurii trebuie sa obtina rezultate pozitive cu ASU Poli Timisoara si U Cluj, dar si sa faca dovada platii unor restante financiare catre doi fotbalisti pana la 30 mai.

Pandurii risca depunctarea si retrogradarea



Razvan Burleanu, presedintele FRF, a explicat care este situatia clubului Pandurii.

"Vorbim de doi jucatori, Bunoza si Vasiljevic, in urma cumularii unor datorii catre acesti jucatori, FIFA ne-a solicitat depunctarea clubului Pandurii cu 9 puncte. Decizia Comitetului Executiv a fost sa punem in aplicare aceasta decizie incepand cu 30 mai, astfel incat clubul Pandurii primeste termen de gratie pana la aceasta data sa poata sa ne aduca informatii noi daca s-au platit datoriile catre jucatori sau nu. Daca situatia va ramane aceeasi, atunci bineinteles ca Pandurii va fi depunctata", a spus Burleanu.

Ce datorii au gorjenii catre Bunoza si Vasiljevic



Pandurii trebuie sa le achite lui Bunoza, fundas in varsta de 31 de ani, si Vasiljevic, portar sarb de 22 de ani, sumele de 48.622 euro, respectiv 31.518 euro.

Problema gorjenilor este ca au probleme financiare si nu dispun de acesti bani.