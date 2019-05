Edi Iordanescu, mesaj clar pentru Gigi Becali! "Eu nu am pretentii suplimentare" Ce i-a transmis patronului de la FCSB!

Antrenorul de la Gaz Metan a vorbit despre posibilitatea de a ajunge la FCSB.

Gigi Becali cauta un antrenor care sa ii aduca un titlu dupa o pauza de patru ani, timp in care FCSB a termina numai pe locul secund, o contraperformanta unica in istoria Ligii 1.

Patronul ros-albastrilor nu a renuntat la ideea de a-l aduce pe Edi Iordanescu pe banca tehnica. Tehnicianul de la Gaz Metan Medias a anuntat ca ar vrea sa ramana la actuala sa echipa, insa cu cateva conditii: el trebuie sa aiba control asupra lotului si clubul sa aiba stabilitate financiara. In cazul in care acestea nu sunt respectate, el nu va exclude o eventuala despartire.

"Contractual mai sunt legat un an de club si mereu am mizat pe continuitate si mesajele mele au fost in sensul asta, dar sunt multe elemente care vor influenta aceasta continuitate. Conform contractului, sunt si mijloace prin care contractul poate inceta, daca una dintre parti nu reuseste sa asigure ceea ce s-a angajat contractual.

Sa puna la dispozitie bugetul pentru sezonul urmator, sa asiguram continuitate la nivelul grupului, sa securizam jucatorii, sa am implicare totala in selectie. Eu nu am pretentii suplimentare. Pretentiile mele sunt strict pentru a imbunatati activitatea echipei", a spus Edi Iordanescu intr-o conferinta de presa.

Edi Iordanescu: "Imi doresc continuitate"

Antrenorul de la Gaz Metan a vrut sa sublinieze faptul ca vrea sa aiba continuitate si stabilitate la club, indiferent care va fi acela, rememorand experienta de la CFR Cluj.

"Nu sunt un antrenor pasager, care sa bifeze 2-3 luni. Am avut experienta CFR Cluj, imi doresc continuitate, dar daca nu va fi continuitate, sa stiti foarte bine ca nu va fi pentru ca eu imi doresc altceva, ci pentru ca nu ne putem ridica la nivelul la care am discutat ca trebuie sa o facem.

Nu stiu cine e dispus sa ma astepte inca doua saptamani si sa pericliteze probabil sezonul urmator doar de dragul de a vedea daca poate sa ajunga sau nu la o intelegere cu mine. Nu are nicio legatura continuitatea mea cu alte oferte sau posibilitati sau interes din alte parti", a adaugat Iordanescu jr.