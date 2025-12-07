Manchester City plănuiește un schimb „galactic” cu Real Madrid: Rodri pentru Arda Guler!

Manchester City este interesată de un schimb cu Real Madrid. „Cetățenii” vor să îl cedeze pe Rodri (29 de ani), câștigătorul Balonului de Aur din 2024, pentru Arda Guler (20).

Manchester City l-ar da pe Rodri pentru Arda Guler de la Real Madrid

Pep Guardiola și-l dorește foarte mult pe Guler, motiv pentru care a venit cu această idee de impact pe piața transferurilor internațională.

O astfel de mutare are șanse minime de realizare în momentul de față. Real Madrid îl apreciază pe Arda Guler, la ora actuală, ca fiind netransferabil, după cum notează Defensa Central citată de Transfer News Live.

