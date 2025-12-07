Manchester City plănuiește un schimb „galactic” cu Real Madrid: Rodri pentru Arda Guler!

Manchester City este interesată de un schimb cu Real Madrid. „Cetățenii” vor să îl cedeze pe Rodri (29 de ani), câștigătorul Balonului de Aur din 2024, pentru Arda Guler (20).
Manchester City l-ar da pe Rodri pentru Arda Guler de la Real Madrid
Pep Guardiola și-l dorește foarte mult pe Guler, motiv pentru care a venit cu această idee de impact pe piața transferurilor internațională.
O astfel de mutare are șanse minime de realizare în momentul de față. Real Madrid îl apreciază pe Arda Guler, la ora actuală, ca fiind netransferabil, după cum notează Defensa Central citată de Transfer News Live.
Rodri, măcinat în continuare de accidentări
Accidentările au continuat să îi frâneze ascensiunea carierei lui Rodri. În actualul sezon a strâns doar 6 apariții în Premier League și două în Liga Campionilor.
- 273 de meciuri, 26 de goluri și 32 de pase decisive a adunat Rodri la Manchester City.
De cealaltă parte, Arda Guler se află în plin progres la Real Madrid. A strâns la primul sezon ca titular, sub comanda lui Xabi Alonso, 15 apariții în La Liga (3 goluri, 5 pase decisive) și 5 partide în Liga Campionilor (două pase decisive).
Chiar dacă încă nu este constant și mai comite erori pe fază defensivă, Arda Guler, viitor adversar al României pe 26 martie la barajul cu Turcia, rămâne unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști din lume. În stagiunea curentă s-a remarcat în special pentru chimia sa de joc alături de Kylian Mbappe.
- 81 de partide, 15 goluri și 18 pase decisive a strâns Arda Guler la Real Madrid.