Duminică seară, de la 22:00 ora României, Spania și Argentina s-au înfruntat la New Jersey în finala turneului care a avut loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. La capătul a 120 de minute, ibericii s-au impus cu 1-0.
- Unicul gol al meciului cu Argentina a fost înscris de Ferran Torres în a doua repriză a prelungirilor de la New Jeresy
Ce a făcut Cucurella, VIP-ul Spaniei de la CM 2026, la paradă. Toți s-au luat după el
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Unul dintre fotbaliștii care au impresionat la CM 2026 a fost Marc Cucurella, fundașul stânga care a fost prezentat la Real Madrid chiar în timpul turneului. 55 de milioane de euro au plătit galacticii pentru mutarea spaniolului de la Chelsea.
În urmă cu doi ani, după ce Spania a câștigat Campionatul European din Germania, Marc Cucurella a fost filmat intonând un cântec devenit celebru, ulterior. Clipul a devenit viral atunci extrem de rapid.
- Cu-cu, Cucurella, se come una paella (trad. Cu-cu, Cucurella, mănâncă o paella)
- Cu-cu, Cucurella, se bebe una Estrella (trad. Cu-cu, Cucurella, bea o Estrella)
- Haaland tiembla, que viene Cucurella (trad. Haaland, tremură, că vine Cucurella)
Ce a intonat atunci Cucurella a fost o adaptare a unui cântec creat de fanii lui Chelsea pentru fundașul lateral. În loc de ultimul vers, cel cu Haaland, britanicii cântau: ”Are părul al naibii de mare”.
La sărbătoarea după câștigarea Campionatului Mondial din 2026, Cucurella a cântat, cu ajutorul suporterilor prezenți la paradă, din nou versurile, direct de pe scenă.
Noul fundaș al lui Real Madrid a fost VIP-ul Spaniei la CM 2026, cu evoluții consistente în fiecare meci. El a fost integralist în toate partidele disputate la turneul final din SUA, Mexic și Canada de selecționata lui Luis de la Fuente.
Lotul Spaniei la CM 2026
PORTARI: David Raya (Arsenal), Joan Garcia (FC Barcelona), Unai Simon (Athletic Club)
FUNDAȘI: Marc Pubill (Atletico Madrid), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Eric Garcia (FC Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea)
MIJLOCAȘI: Mikel Merino (Arsenal), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Gavi (FC Barcelona), Alex Baena (Atletico Madrid), Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona)
ATACANȚI: Ferran Torres (FC Barcelona), Dani Olmo (FC Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Club), Lamine Yamal (FC Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Victor Munoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta Vigo)