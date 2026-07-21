Ce a făcut Cucurella, VIP-ul Spaniei de la CM 2026, la paradă. Toți s-au luat după el

Duminică seară, de la 22:00 ora României, Spania și Argentina s-au înfruntat la New Jersey în finala turneului care a avut loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. La capătul a 120 de minute, ibericii s-au impus cu 1-0.

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Unul dintre fotbaliștii care au impresionat la CM 2026 a fost Marc Cucurella, fundașul stânga care a fost prezentat la Real Madrid chiar în timpul turneului. 55 de milioane de euro au plătit galacticii pentru mutarea spaniolului de la Chelsea.

În urmă cu doi ani, după ce Spania a câștigat Campionatul European din Germania, Marc Cucurella a fost filmat intonând un cântec devenit celebru, ulterior. Clipul a devenit viral atunci extrem de rapid.

Cu-cu, Cucurella, se come una paella (trad. Cu-cu, Cucurella, mănâncă o paella)

(trad. Cu-cu, Cucurella, mănâncă o paella) Cu-cu, Cucurella, se bebe una Estrella (trad. Cu-cu, Cucurella, bea o Estrella)

(trad. Cu-cu, Cucurella, bea o Estrella) Haaland tiembla, que viene Cucurella (trad. Haaland, tremură, că vine Cucurella)

Ce a intonat atunci Cucurella a fost o adaptare a unui cântec creat de fanii lui Chelsea pentru fundașul lateral. În loc de ultimul vers, cel cu Haaland, britanicii cântau: ”Are părul al naibii de mare”.

La sărbătoarea după câștigarea Campionatului Mondial din 2026, Cucurella a cântat, cu ajutorul suporterilor prezenți la paradă, din nou versurile, direct de pe scenă.