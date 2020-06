Robert Lewandowski scrie istorie la Bayern! Ce record a doborat polonezul dupa cele doua goluri din meciul cu Freiburg

Robert Lewandowski a mai doborat un record.

Polonezul a inscris astazi doua goluri pentru Bayern Munchen in duelul cu Freiburg si a ajuns la un total de 33 de reusite in acest sezon in Bundesliga. Astfel, Lewandowski a devenit primul fotbalist de alta nationalitate care a marcat mai mult de 31 de goluri intr-un singur sezon al campionatului german.

Robert Lewandowski is the first non-German player to score more than 31 goals in a single Bundesliga season ???????????? pic.twitter.com/7iGdAyNiSI — B/R Football (@brfootball) June 20, 2020

Cu doua etape inainte de finalul competitie, Bayern a cucerit deja titlul, pentru a opta oara consecutiv. Robert Lewandowski este lider si el, detasat, in topul golgheterilor din Bundesliga. El este urmat de Timo Werner, care are 26 de goluri marcate in acest sezon pentru RB Leipzig, iar topul este completat de Jadon Sancho, care a inscris de 17 ori pentru Borussia Dortmund.