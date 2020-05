Lewandowski e de NEOPRIT! Executie de mare finete a polonezului care a ajuns la 29 de goluri in Bundesliga | VIDEO cu reusita atacantului

Bayern Munchen a defilat in partida de pe teren propriu cu Dusseldorf. Lewandowski nu a lipsit de pe lista marcatorilor.

Atacantul polonez a marcat in finalul primei reprize cu un sut din interiorul careului, insa reusita din minutul 50 a fost una de exceptie.

Lewandowski a primit o pasa buna din partea lui Gnabry si l-a invins pe Kastenmeier cu calcaiul.

29 de goluri are Robert Lewandowski in acest sezon de Bundesliga fiind lider in clasamentul golgheterilor.

Pentru bavarezi au mai marcat Pavard (15', 29') si Davies (52').

