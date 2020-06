Marcheaza PESTE TOT: Lewandowski a devenit din nou tatic. Ai sta in casa O VIATA cu superba Ana! Cum arata sotia superba a golgeterului

Te święta są inne – bo nie możemy się spotkać z rodziną. Te święta są trudne – w czasach pandemii. Te święta to wiele REFLEKSJI. Życzymy Wam z całego serca… Dużo sił, nadziei, a przede wszystkim spokoju, bliskości – choćby tej telefonicznej. Życzymy Wam niewinnej radości z małych rzeczy. Docenienia tego, co jest najważniejsze dla Was. Nie traćcie Waszych cennych chwil na „wielkie” sprawy. Pomyślmy o marzeniach, o rozwadze, o zdrowiu, o wsparciu dla tych najbardziej potrzebujących. Wszyscy mierzymy się z niewiadomą, wszyscy czekamy aż ten „zły sen” się skończy. Wspierajmy się w tych trudnych chwilach. Świat się zatrzymał, zatrzymaliśmy się i my. Pomyślmy o tym, gdzie jesteśmy, co mamy i podziękujmy za to ???? Życzymt Wam Kochani wielu Łask Bożych.???????????? Jednak wszystkie życzenia stracą na wartości, jeśli nie będziemy ZDROWI , dlatego… życzymy Wam zdrowia, każdemu z Was – bez niego nic nie ma znaczenia. Niech dzień ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO odnowi naszą wiarę i wniesie nadzieję. WESOŁEGO ALLELUJA !???????? RAL #annalewandowska #robertlewandowski #happyeastern

