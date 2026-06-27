LIVE VIDEO Dinamo - Motor Lublin, al doilea amical al ”câinilor” în Polonia, de la ora 18:00! ECHIPA DE START

Dinamo - Motor Lublin, al doilea amical al ”câinilor” în Polonia, de la ora 18:00! ECHIPA DE START Superliga
SPORT.RO
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Echipa lui Nuno Campos se pregătește în Polonia.

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Dinamo - Motor Lublin

Echipa de start a lui Dinamo:

Epassy - Sivis, Stoinov, Duțu, R. Radu - Cr. Mihai, A. Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Tarbă, Al. Pop

De la ora 18:00, Dinamo joacă al doilea amical al verii din cantonamentul din Polonia, cu Motor Lublin, echipă din Ekstraklasa, LIVE pe 48TV (YouTube).

Rămâne de văzut dacă vor debuta ultimele două achiziții, fundașul central spaniol Martin Pascual și portarul marocan Alaa Bellaarouch.

În prima partidă de pregătire, ”câinii” lui Nuno Campos au câștigat cu 2-1 în fața lui Gornik Leczna.

Dinamo, într-un război ca FCSB și Steaua?! Mesajul tranșant al omului-cheie: „O să ne transformăm”

Fotbalul românesc a fost marcat în ultimii 15 ani de mai multe conflicte juridice pentru identitate între cluburi. Cele mai cunoscute războaie purtate în instanțe rămân cele dintre FCSB și Steaua, și Universitatea și FCU Craiova. 

Pentru o parte a fanilor „câinilor roșii” și a microbiștilor neutri situația lui Dinamo reprezintă o nebuloasă. Clubul din Superligă împarte același nume cu entitatea polisportivă ce aparține de Ministerul Afacerilor Interne, din care își are originile.

Cel puțin aparent, cazul se aseamănă izbitor cu cel dintre FCSB și Steaua. Diferența principală este reprezentată de faptul că CS Dinamo nu a dat în judecată până acum FC Dinamo și nici nu intenționează să o facă, potrivit președintelui Ionuț Popa. 

Oficialul clubului polisportiv a garantat că CS Dinamo se concentrează exclusiv pe promovarea fotbaliștilor tineri. Prin urmare, nu are niciun interes să o atace în justiție pe FC Dinamo. 

„(n.r.- dacă poate avea loc un conflict asemănător celui dintre Steaua și FCSB între CS Dinamo și FC Dinamo) Nu avem de ce, pentru că noi avem ca obiectiv promovarea tinerilor. Vrem ca această echipă în Liga a 2-a sau Liga a 3-a să fie o platformă pentru dezvoltarea sectorului juvenil al nostru. 

Avem foarte mulți copii, foarte mulți tineri de perspectivă. Avem o academie deschisă acum patru ani și am început să producem. Din primii copii care au pășit atunci în cadrul academiei am început să avem și jucători care promit. 

Sunt jucători de perspectivă și cred că ușor, ușor o să ne transformăm într-o pepinieră pentru cluburile profesioniste din ligile superioare, cluburile din afară. În viitor jucătorii crescuți de noi pot să ajungă și la echipa națională. Ne dorim doar să construim performanță”, a declarat Ionuț Popa, în exclusivitate, pentru Sport.ro. 

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