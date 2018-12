Au schimbat continentul, dar violentele continua! Dezvaluire incredibila inainte de River - Boca: "Am primit 300 de amenintari cu moartea!"

River Plate - Boca Juniors, returul finalei Copei Libertadores, se joaca in sfarsit.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30!

Dupa violentele din 24 noiembrie, meciul retur al finalei a fost amanat si reprogramat...pe alt continent. Partida se va disputa duminica, ora 21:30, pe stadionul Realului.

Chiar daca s-au mutat departe de nebunia din Argentina, violentele nu au incetat. Rodolfo D'Onofrio, presedintele lui River, a declarat ca a primit sute de amenintari cu moartea si se teme pentru viata lui si a familiei sale.

"Am fost amenintati cu moartea, si eu, si membrii familiei mele. As putea sa va arat telefonul. Numai in ultimele zile am primit trei sute de amenintari cu moartea de la fanii Bocai. Am reusit totusi sa aflu niste numere de telefon si ii voi chema la tribunal pe cei care m-au amenintat", a declarat D'Onofrio pentru Marca.