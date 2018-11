Ce s-a intamplat cu femeia care i-a lipit fetitei sale zeci de petarde si torte pe corp, inainte de River - Boca! Imaginile scandaloase au facut inconjurul internetului

River Plate - Boca Juniors a fost anulat pe perioada nedeterminata, dupa violentele din weekend. FIFA si CONMEBOL cauta acum o data si o locatie pentru returul finalei Copei Libertadores. Abu Dhabi ar putea fi o varianta.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020!

A fost macel in Argentina, inaintea returului finalei Copei Libertadores, dintre marile rivale River Plate si Boca Juniors. Jucatorii Bocai au fost atacati cu sticle si pietre in momentul in care se deplasau la stadion, iar cativa s-au ales cu rani. Ulterior acestui moment s-au iscat violente grave in oras, iar politistii au intervenit in forta pentru a-i dispersa pe huligani.

Camerele unei televiziuni argentiniene au surprins si un moment scandalos, in care o mama ii lipea fetitei sale pe corp zeci de torte si petarde.

Astazi, presa de la Buenos Aires scrie ca politistii au reusit sa o identifice si sa o retina pe femeie, pe care o vor pune sub acuzare.

Femeia ar putea pierde custodia fetitei si risca pana la 8 ani de inchisoare.