BREAKING NEWS | Boca si River contesta decizia mutarii finalei Copa Libertadores pe Santiago Bernabeu! Boca cere sa-i fie dat trofeul si merge la TAS

Ambele cluburi au anuntat ca vor face apel la decizia CONMEBOL.

Forul din America de Sud a anuntat joi ca returul finalei Copei Libertadores se va disputa pe 9 decembrie pe stadionul Santiago Bernabeu din Madrid - decizia a fost luata avand 3 argumente importante: fotbalul, securitatea si un aeroport important.

Insa decizia CONMEBOL a infuriat ambele cluburi - atat Boca Juniors, cat si River Plate au anuntat oficial ca vor face apel la aceasta decizie de a mutat finala din Argentina. Mai mult, cei de la Boca insista ca victoria sa le fie acordata la masa verde!

"Clubul insista ca, dupa ce am demonstrat cu dovezi clare atacul brutal asupra autobuzului din data de 24 noiembrie 2018, in vecinatatea si la intrarea de pe stadionul El Monumental, sa nu existe alta sanctiune in afara de cea ceruta in prezentarea noastra" au scris cei de la Boca, anuntand ca vor merge la TAS in cazul in care apelul nu va fi admis.

Boca si River au terminat la egalitate in mansa tur, 2-2, returul fiind amanat de 2 ori din cauza violentelor.