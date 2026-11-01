Egnatia s-a impus cu 2-1 în deplasarea de la Tirana, în etapa a 10-a, și își păstrează poziția de lider înaintea duelului cu oltenii. Partida a început prost pentru oaspeți. Gazdele au deschis scorul încă din minutul 4, prin Drilon Hazrollaj, fotbalist împrumutat de Rapid la Tirana. Avantajul nu a durat însă foarte mult. Karim Loukili a restabilit egalitatea în minutul 20, iar rezultatul a rămas neschimbat până în finalul întâlnirii.

Lovitura decisivă a venit în minutul 77, când ivorianul Ibrahim Diabate, în vârstă de 22 de ani, a înscris golul victoriei pentru Egnatia.

Programul Universității Craiova în Conference League

Oltenii vor întâlni formația albaneză joi, 5 noiembrie. Universitatea Craiova a acumulat patru puncte în primele două partide, după remiza cu Getafe și victoria împotriva celor de la Inter Escaldes.

De cealaltă parte, Egnatia a obținut două remize în Conference League, cu Midtjylland și Aarhus.

După partida cu Egnatia, oltenii vor mai avea de disputat trei meciuri în competiție. În etapa a patra vor întâlni Brighton, formație care se află în partea superioară a clasamentului din Premier League.

Ulterior, Universitatea Craiova va juca împotriva lui Kairat Almaty, iar în ultima etapă va primi vizita celor de la FC Copenhaga.