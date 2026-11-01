GALERIE FOTO Scandal în Serie A! Ce s-a auzit când Maria Caputi a acordat un penalty

Scandal în Serie A! Ce s-a auzit când Maria Caputi a acordat un penalty Serie A
SPORT.RO
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Como - Venezia s-a încheiat 1-0, duminică, în etapa a zecea din Serie A, iar meciul a fost marcat de o decizie controversată a brigăzii de arbitri în prima repriză.

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Din articol

Comentarii sexiste după decizia Mariei Caputi în Como - Venezia

Como s-a impus cu 1-0 după golul marcat de Lucas Da Cunha, în minutul 43, din penalty. Cu aproximativ un sfert de oră, Maria Sole Ferrieri Caputi (35 de ani) a dictat un penalty și pentru Venezia, însă a revenit asupra deciziei după consultarea VAR.

La o fază din careul lui Como, mijlocașul Luis Milla a atins clar mingea cu mâna, însă arbitra a revăzut faza la monitorul VAR și a anunțat că jucătorul gazdelor nu a comis henț, astfel că penalty-ul a fost anulat.

Momentul a fost marcat și de câteva comentarii sexiste auzite pe transmisia TV. "Du-te la bucătărie" sau "Mergi și dă cu aspiratorul în casă", au fost câteva dintre comentariile din stadion adresate arbitrei Maria Sole Ferrieri Caputi, potrivit Gazzetta dello Sport.

Și Fabregas era convins că a fost penalty

Cesc Fabregas, antrenorul lui Como, a explicat după meci de ce crede că penalty-ul a fost anulat: "Mi s-a părut un henț clar, așa că m-am întors spre bancă și am strigat 'E penalty!'. Ulterior, mi-au explicat că Milla nu și-a mișcat brațul spre minge, ci a încercat să-l retragă. Aceasta este interpretarea pe care mi-au oferit-o, dar repet: la prima vedere, mi s-a părut un penalty clar. Totuși, oameni mai competenți decât mine mi-au oferit această explicație. Cu siguranță voi revedea faza mai târziu".

De partea cealaltă, Davide Nicola, antrenorul celor de la Venezia, a arătat cu degetul spre cei din camera VAR, care au chemat centralul la monitor: "Cred că arbitra a făcut un meci foarte bun astăzi. Nu înțeleg ce s-a întâmplat ulterior. Dar AIA (n.r - Asociația Arbitrilor Italieni) va trebui să dea explicații".

Maria Caputi este prima femeie din istorie care a arbitrat la centru un meci din Serie A. Debutul său s-a consemnat în octombrie 2022, la un meci Sassuolo - Salernitana 5-0. Partida de astăzi a fost prima pentru ea în acest sezon.

Maria Caputi

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