Arsenal a obținut o victorie importantă pe terenul lui Liverpool, scor 1-0, în etapa a noua din Premier League. Unicul gol al partidei a fost marcat de Kai Havertz, în minutul 16, după o pasă decisivă a lui Declan Rice.

Mijlocașul englez a pătruns în careu și a trimis mingea în fața porții, iar Havertz a apărut la bara a doua și a înscris fără probleme. Londonezii au gestionat apoi avantajul și au plecat cu toate cele trei puncte de pe Anfield.

Ciprian Marica, comparație între Premier League și Superliga

După fluierul final, partida a fost analizată în cadrul emisiunii PlayON Sport, transmisă pe VOYO SPORT 1. Costin Ștucan, Cătălin Oprișan, Ciprian Marica și Florin Gardoș au discutat despre principalele momente ale confruntării.

Fostul atacant al echipei naționale a remarcat modul în care Arsenal a reușit să înscrie și a făcut o paralelă cu greșelile întâlnite frecvent în campionatul României. Marica a atras atenția că apărătorii se concentrează prea mult pe minge și uită să urmărească adversarii care atacă spațiul de la bara a doua.

„Vedem că iarăși golurile se marchează la bara a doua. E foarte greu să intervii. Din păcate, și la nivelul ăsta vedem aceeași greșeală pe care o vedem des în campionatul românesc, acolo unde toți se uită la minge și uită că cineva trebuie să o bage în poartă. Așa se întâmplă și aici”, a spus Ciprian Marica în emisiunea PlayON Sport.

În urma acestui succes, Arsenal a ajuns în fruntea clasamentului din Premier League, depășind-o pe Manchester City.