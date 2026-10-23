Trei viitoare adversare ale Universităţii Craiova au înregistrate remize, joi seara, în etapa a doua din Conference League: Brighton, FC Copenhaga şi Egnatia, în timp ce Kairat Almaty a pierdut la scor acasă.

Brighton, Egnatia și Copenhaga, egaluri în a doua etapă

Brighton (foto - Georginio Rutter), una dintre cele mai în formă echipe din Premier League, a încheiat nedecis pe terenul echipei cehe FK Jablonec, 0-0.

Egnatia, campioana Albaniei, a obţinut un punct în Danemarca, după 1-1 cu campioana Aarhus GF. Danezii au jucat din minutul 3 în zece oameni, astfel că oaspeţii au deschis scorul prin Ildi Gruda (13). Gazdele au egalat după pauză prin James Bogere (49).

FC Copenhaga a obţinut un egal la Belgrad, 2-2 cu Steaua Roşie. Matej Gashtarov (autogol, 29) şi Maher Carrizo (70) au înscris pentru oaspeţi, iar Timi Max Elsnik (34) şi Vasilije Kostov (41) au marcat pentru Crvena Zvezda.

Kairat, 1-5 pe teren propriu cu Panathinaikos

Kairat Almaty, viitoarea adversară a Universităţii Craiova, a fost surclasată de Panathinaikos Atena cu scorul de 5-1 (2-0), joi seara, la Almaty.

Vicente Taborda (6), Cyriel Dessers (24 - penalty, 47), Kings Kangwa (57) şi Elmin Rastoder (75) au marcat pentru Panathinaikos, golul de onoare al campioanei Kazahstanului fiind înscris de Ismail Bekbolat (79).

Oaspeţii au avut şi o bară prin Facundo Pellistri (82).

Panathinaikos a obţinut a doua sa victorie, în timp ce Kairat rămâne cu punctul câştigat în prima etapă.

Universitatea Craiova şi Kairat se vor înfrunta în etapa a cincea (penultima), pe 10 decembrie, la Almaty, în timp ce campionatul Kazahstanului se va încheia pe 1 noiembrie.

Getafe, umilită acasă, 2-5 cu Lugano

Getafe, care în urmă cu o săptămână obţine un egal în Bănie, 1-1 cu Universitatea Craiova, a fost umilită la Madrid de FC Lugano, care s-a impus cu 5-2.

După 1-1 cu Getafe (15 octombrie), în Bănie, şi 3-1 cu Inter Club d'Escaldes (22 octombrie), în deplasare, Universitatea Craiova ocupă locul al 11-lea, cu 4 puncte.

Campioana României va juca în continuare în Conference League pe teren propriu cu Egnatia (5 noiembrie), în deplasare cu Brighton (26 noiembrie), în deplasare cu Kairat Almaty (10 decembrie) şi acasă cu FC Copenhaga (17 decembrie).

Rezultatele și marcatorii din etapa a doua din Conference League

Kairat Almaty - Panathinaikos Atena 1-5

Au marcat: Ismail Bekbolat 79, respectiv Vicente Taborda 6, Cyriel Dessers 24 - penalty, 47, Kings Kangwa 57, Elmin Rastoder 75.

Inter Club d'Escaldes - Universitatea Craiova 1-3

Au marcat: Borja Arellano 78, respectiv Assad Al Hamlawi 3, Ştefan Baiaram 5, Simon Elisor 86.

FC Iberia 1999 Tbilisi - Mjallby AIF 1-1

Au marcat: Jemal-Ghiorghi Jinjolava 55 - penalty, respectiv Tom Pettersson 89.

FC Nordsjaelland - ŢSKA Sofia 2-2

Au marcat: Ibrahim Adel 55, 68, respectiv Leandro Godoy 8, 88.

Cartonaş roşu: Justin Janssen (Nordsjaelland) 76.

Steaua Roşie Belgrad - FC Copenhaga 2-2

Au marcat: Timi Max Elsnik 34, Vasilije Kostov 41, respectiv Matej Gashtarov (autogol) 29, Maher Carrizo 70.

Cartonaş roşu: Stefan Gudelj (Steaua Roşie) 90+3.

FK Kauno Zalgiris - Brann Bergen 1-4

Au marcat: Renan Oliveira 11, respectiv Niklas Castro 7 - penalty, Noah Holm 25, 40, 85.

Getafe CF - FC Lugano 2-5

Au marcat: Ivan Azon 2, Borja Mayoral 74, respectiv Albian Ajeti 3, 26, Yanis Cimignani 7, Uran Bislimi 50, Kevin Behrens 90+2.

FK Jablonec - Brighton 0-0

FC Pafos - Riga FC 1-1

Au marcat: Biel 76, respectiv Caio Ferreira 67.

Trabzonspor - Hearts 2-0

Au marcat: Mohamed Salah 32 - penalty, Dju Franculino 58.

Cartonaş roşu: Sidny Lopes Cabral (Trabzonspor) 90+5.

Aarhus AGF - KF Egnatia 1-1

Au marcat: James Bogere 49, respectiv Ildi Gruda 13.

Cartonaş roşu: Eric Kahl (AGF) 3.

Ajax Amsterdam - Atalanta Bergamo 2-0

Au marcat: Tolu Arokodare 87, Abdellah Ouazane 90+3.

AS Monaco - SC Freiburg 3-0

Au marcat: Paris Brunner 45+2, Lamine Camara 83, Ansu Fati 90+2.

Borac Banja Luka - KuPS Kuopio 2-0

Au marcat: Stefan Savic 29, Matej Deket 50.

FC Midtjylland - Sint-Truidense VV 0-1

A marcat: Frederic Soelle Soelle 42.

Lincoln Red Imps FC - FC Twente Enschede 1-4

Au marcat: Nano 38, respectiv Thomas van den Belt 19, 57, Wout Weghorst 24, Daouda Weidmann 90+4.

Sporting Braga - KAA Gent 2-0

Au marcat: Victor Gomez 3, Gabri Martinez 76.

FC Thun - Hajduk Split 0-1

A marcat: Dalisson 17.

Michele Sego (Hajduk) a ratat un penalty în min. 68 (a apărat Niklas Steffen).

Clasamentul din grupa Conference League

loc echipa J V E Î GM-GP P

1 Panathinaikos 2 2 0 0 7-2 6

2 FC Lugano 2 2 0 0 8-4 6

3 SK Brann SK Brann 2 2 0 0 6-2 6

3 Trabzonspor 2 2 0 0 6-2 6

5 FC Twente 2 2 0 0 5-1 6

5 AS Monaco 2 2 0 0 5-1 6

7 Sint-Truidense VV 2 2 0 0 3-0 6

8 Hajduk Split 2 2 0 0 3-1 6

9 Brighton & Hove Albion 2 1 1 0 4-0 4

10 FC Copenhaga 2 1 1 0 5-2 4

11 Universitatea Craiova 2 1 1 0 4-2 4

12 Mjallby AIF 2 1 1 0 3-1 4

13 Ajax 2 1 0 1 3-2 3

13 Borac Banja Luka 2 1 0 1 3-2 3

15 Atalanta 2 1 0 1 3-3 3

16 Braga 2 1 0 1 2-3 3

17 KAA Gent 2 1 0 1 1-2 3

18 SC Freiburg 2 1 0 1 3-5 3

19 FC Nordsjaelland 2 0 2 0 3-3 2

20 Egnatia 2 0 2 0 2-2 2

20 Riga FC 2 0 2 0 2-2 2

22 Steaua Roşie 2 0 1 1 4-5 1

23 ŢSKA Sofia 2 0 1 1 3-4 1

24 FK Jablonec 2 0 1 1 2-3 1

25 FC Midtjylland 2 0 1 1 1-2 1

25 Aarhus GF 2 0 1 1 1-2 1

27 FC Pafos 2 0 1 1 2-4 1

28 FC Iberia 1999 2 0 1 1 1-3 1

28 Hearts 2 0 1 1 1-3 1

30 Getafe CF 2 0 1 1 3-6 1

31 Kairat 2 0 1 1 2-6 1

32 FC Thun 2 0 0 2 0-2 0

33 Lincoln Red Imps 2 0 0 2 2-6 0

33 Kuopio KuPS 2 0 0 2 2-6 0

35 Inter Club d'Escaldes 2 0 0 2 1-5 0

36 Kauno Zalgiris 2 0 0 2 1-8 0

* Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar formaţiile clasate pe locurile 9-24 dispută un play-off pentru accederea în optimi. Agerpres