Egnatia, viitoarea adversară a Universităţii Craiova în Conference League, a revenit pe primul loc în campionatul de fotbal al Albaniei, după ce a învins-o pe rivala KF Teuta cu scorul de 1-0, joi seara, pe teren propriu, în etapa a 9-a.

Egnatia - Teuta 1-0, gol Adjessa

Campioana s-a impus prin golul marcat de camerunezul Daniel Adjessa (75).

Egnatia este noul lider, cu 21 de puncte, urmată de KF Teuta, 20 de puncte, FC Dinamo City, 16 puncte, KF Tirana, 12 puncte, etc.

Universitatea o va înfrunta pe Egnatia pe 5 noiembrie, la Craiova, în etapa a treia din Conference League, scrie Agerpres.

Înaintea acestui meci, Egnatia va juca în deplasare cu FK Tirana, în etapa a 10-a a Superligii albaneze.