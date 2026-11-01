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Mulți sportivi se reprofilează după ce renunță la carierele de profesioniști dintr-un domeniu. Printre ei se numără și campionul mondial la rugby cu Anglia Phil Vickery, care după retragere s-a orientat către culturism.

În vârstă de 50 de ani, Phil Vickery s-a retras din sportul cu balonul oval în 2010, în urmă cu 16 ani așadar, din cauza unor accidentări pe care le suferea la perioade dese de timp. Cea mai mare realizare este trofeul Cupei Mondiale, cucerit cu Anglia în 2010, dar de câțiva ani buni s-a îndreptat către culturism și participă frecvent la concursuri.

Fostul rugbist Phil Vickery arată fabulos, deși are 50 de ani

Phil Vickery a simțit că nu poate sta departe de sport, iar dacă rugbyul ”i-a întors spatele” a hotărât să încerce altceva. Deși are 50 de ani, iar organismul nu îl mai ajută precum în tinerețe, fostul rugbist reușește să aibă un corp de invidiat și să aibă așteptări de la fiecare concurs la care merge.

Fost căpitan al naționalei de rugby al Angliei, Vickery a descoperit de ceva timp că suferă de encefalopatie traumatică cronică, o afecțiune cerebrală asociată cu impacturi repetate la cap, de care suferă foarte mulți foști sau actuali rugbiști.

Decizia de a practica noul sport, culturismul, nu îl aduce pe Vickery în punctul în care să afirme că poate avea performanțele din rugby, deși acum se raportează la amatori. Îl practică de plăcere și a afirmat recent, într-un interviu, că este o competiție pe care o are cu el, să devină mai bun de la o zi la alta și să ajungă cea mai bună versiune posibilă.

“Știu că nu voi fi niciodată un culturist de top. Dar, asta nu mă oprește, nu mă împiedică să încerc și să fiu cea mai bună versiune a mea pe care o pot fi.

Transformarea a început acum șase sau șapte ani, când aveam dificultăți. Eram într-o situație foarte proastă. M-am uitat la mine și m-am gândit: ei bine, uită-te în ce stare ești. Fă ceva în privința asta”, a spus fostul rugbist despre noua sa viață.

Drama lui Phil Vickery: afecțiune de care suferă mulți rubgiști

Phil Vickery a fost căpitan al naționalei de rugby a Angliei și a jucat în toate cele șapte meciuri de la Cupa Mondială 2023, când selecționata a câștigat trofeul. În total, a adunat 73 de prezențe pentru “lei”.

Referitor la problema pe care o are din cauza loviturilor puternice din perioada în care era rugbist, Vickery a declarat:

”Mă consolează faptul că știu că fac tot ce pot pentru a fi cel mai bun posibil și pentru a rezista cât mai mult posibil, pentru a încerca să fiu pozitiv.

Oamenii vorbesc despre bani. Nu-mi schimbă diagnosticul! Oamenii mă întreabă dacă aș face totul din nou așa cum am făcut... da, sută la sută aș face-o!

Singura mea rugăminte este: să aveți grijă de mine când avanasează boala. Nu cred că e nerezonabil”, a spus fostul rugbist, actual culturist, într-un interviu, citat de The Sun.