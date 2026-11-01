Plecat din pole position, David a terminat pe locul 2 în prima cursă a zilei, iar în ultima cursă a sezonului a urcat pe locul 3.

David Cosma Cristofor încheie sezonul în forță: dublă pole position, două podiumuri la Mugello și locul 3 în Campionatul Italian de Formula 4

„Să închei sezonul cu două podiumuri la Mugello, după dubla pole position de vineri, înseamnă foarte mult pentru mine. Locul 3 într-unul dintre cele mai grele campionate de Formula 4 din lume este rezultatul unui an întreg de muncă.”, a declarat David Cosma Cristofor.

Reprezentând România și echipa PREMA Racing, David, în vârstă de 17 ani, încheie sezonul 2026 pe treapta a treia a clasamentului general, cu 327 de puncte, la doar 3 puncte de locul 2. Weekendul de la Mugello a început cu cel mai rapid timp absolut în calificări și două pole position-uri obținute în fața juniorilor McLaren, Mercedes și Ferrari, pe circuitul legendar asociat cu Ferrari.

În prima cursă, David și-a apărat locul 2 tur după tur, la doar 1,3 secunde de câștigător. Rezultatele confirmă constanța pilotului român într-un pluton internațional extrem de competitiv și reprezintă încă un moment important pentru motorsportul românesc.

„Mulțumesc echipei PREMA Racing, partenerilor și tuturor celor care m-au susținut și m-au urmărit pe parcursul sezonului. Acesta este doar începutul, iar următorul pas este să duc această experiență mai departe.”, a mai adăugat David Cosma Cristofor.

Cu obiectivul de a face pasul către FRECA, următoarea etapă firească în parcursul său către Formula 3, Formula 2 și Formula 1, David își propune să construiască alături de parteneri strategici un proiect sportiv cu ambiții internaționale pe termen lung.

Despre David Cosma Cristofor

Născut la București la 5 februarie 2009, David Cosma Cristofor a început kartingul la vârsta de șase ani și a făcut ulterior trecerea către monoposturi. În 2026 a concurat alături de PREMA Racing în UAE4 la Dubai, Abu Dhabi și Qatar, obținând două podiumuri și locul 5 în campionat.

În 2026 a concurat cu PREMA Racing în Campionatul Italian de Formula 4, considerat unul dintre cele mai dificile campionate de Formula 4 din lume și una dintre principalele rampe de lansare către Formula 3, Formula 2 și Formula 1, încheind sezonul pe locul 3 în clasamentul general.