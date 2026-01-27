Răzvan Sava, portar care a început ca titular la Udinese în acest sezon din Serie A, nu mai este acum nici rezervă și va părăsi Italia pentru Superliga României.
”Sava, nici măcar pe bancă la Udinese. Portarul se întoarce în România”, titrează Tuttomercatoweb, care oferă toate detaliile despre goalkeeper-ul de 23 de ani.
Udinese vrea să scape de Răzvan Sava
”Răzvan Sava a fost o absență notabilă din meciul Verona - Udinese. Goalkeeper-ul nu a stast nici măcar pe banca de rezerve și, conform informațiilor TuttoUdinese.it, decizia a fost luată din motive care țin de mercato.
Este posibilă o întoarcere în țara natală, cu Rapid București părând acum echipa aflată cel mai aproape de transferul jucătorului.
Sava, 23 de ani, a evoluat în 10 meciuri în acest sezon, 7 dintre ele în Serie A”, au notat italienii.
Portarul are 19 meciuri jucate în Serie A
Răzvan Sava este legitimat la Udinese din vara lui 2024 după ce a mai jucat, pe rând, la LPS Banatul Timișoara, Pro Sesto, Juventus Torino, Pescara, Lecce, Torino și CFR Cluj.
În total, tricolorul are 19 meciuri în Serie A.