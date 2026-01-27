NEWS ALERT Fotbalistul român, OUT din Serie A! A început sezonul ca titular, acum revine în România

Fotbalistul român, OUT din Serie A! A început sezonul ca titular, acum revine în România Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Din ce în ce mai puțini tricolori în campionatul Italiei.

TAGS:
UdineseRapidCFR ClujSerie ARazvan Sava
Din articol

Răzvan Sava, portar care a început ca titular la Udinese în acest sezon din Serie A, nu mai este acum nici rezervă și va părăsi Italia pentru Superliga României.

”Sava, nici măcar pe bancă la Udinese. Portarul se întoarce în România”, titrează Tuttomercatoweb, care oferă toate detaliile despre goalkeeper-ul de 23 de ani.

Udinese vrea să scape de Răzvan Sava

”Răzvan Sava a fost o absență notabilă din meciul Verona - Udinese. Goalkeeper-ul nu a stast nici măcar pe banca de rezerve și, conform informațiilor TuttoUdinese.it, decizia a fost luată din motive care țin de mercato.

Este posibilă o întoarcere în țara natală, cu Rapid București părând acum echipa aflată cel mai aproape de transferul jucătorului.

Sava, 23 de ani, a evoluat în 10 meciuri în acest sezon, 7 dintre ele în Serie A”, au notat italienii.

Portarul are 19 meciuri jucate în Serie A

Răzvan Sava este legitimat la Udinese din vara lui 2024 după ce a mai jucat, pe rând, la LPS Banatul Timișoara, Pro Sesto, Juventus Torino, Pescara, Lecce, Torino și CFR Cluj.

În total, tricolorul are 19 meciuri în Serie A.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce a descoperit un cuplu în timp ce renova o casă veche de peste 200 de ani. Colecția bizară de obiecte ascunsă în perete
Ce a descoperit un cuplu în timp ce renova o casă veche de peste 200 de ani. Colecția bizară de obiecte ascunsă în perete
ARTICOLE PE SUBIECT
Fundașul central român de la Juventus Torino, împrumutat astăzi la Sampdoria!
Fundașul central român de la Juventus Torino, împrumutat astăzi la Sampdoria!
ULTIMELE STIRI
Sabalenka și Zverev, primii semifinaliști ai Openului Australian 2026: au eliminat „revelațiile” turneelor individuale
Sabalenka și Zverev, primii semifinaliști ai Openului Australian 2026: au eliminat „revelațiile” turneelor individuale
Cum a comentat Basarab Panduru decizia controversată a lui Gigi Becali
Cum a comentat Basarab Panduru decizia controversată a lui Gigi Becali
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici
Fotbalul românesc, acum 100 de ani. Chinezul devenea din nou campioană, vedetă era Semler, naționala bătea tot, iar Petrolul se numea Juventus
Fotbalul românesc, acum 100 de ani. Chinezul devenea din nou campioană, vedetă era Semler, naționala bătea tot, iar Petrolul se numea Juventus
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A refuzat toate ofertele și a semnat cu FCSB: "Chiar dacă erau mai mulți bani"

A refuzat toate ofertele și a semnat cu FCSB: "Chiar dacă erau mai mulți bani"

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Dumitru Dragomir propune un antrenor-surpriză la FCSB: ”Gigi trebuie să-l ia”

Dumitru Dragomir propune un antrenor-surpriză la FCSB: ”Gigi trebuie să-l ia”

Nici Târnovanu, nici Zima! Gigi Becali a anunțat noul portar titular de la FCSB

Nici Târnovanu, nici Zima! Gigi Becali a anunțat noul portar titular de la FCSB

Imagini ireale: stadionul de 1.450.000.000€, distrus de ploaie

Imagini ireale: stadionul de 1.450.000.000€, distrus de ploaie

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după colapsul lui FCSB: ”Îmi asum, e decizia mea”

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după colapsul lui FCSB: ”Îmi asum, e decizia mea”



Recomandarile redactiei
Sabalenka și Zverev, primii semifinaliști ai Openului Australian 2026: au eliminat „revelațiile” turneelor individuale
Sabalenka și Zverev, primii semifinaliști ai Openului Australian 2026: au eliminat „revelațiile” turneelor individuale
Cum a comentat Basarab Panduru decizia controversată a lui Gigi Becali
Cum a comentat Basarab Panduru decizia controversată a lui Gigi Becali
Fotbalul românesc, acum 100 de ani. Chinezul devenea din nou campioană, vedetă era Semler, naționala bătea tot, iar Petrolul se numea Juventus
Fotbalul românesc, acum 100 de ani. Chinezul devenea din nou campioană, vedetă era Semler, naționala bătea tot, iar Petrolul se numea Juventus
Cum va arăta FCSB după revoluția lui Gigi Becali
Cum va arăta FCSB după revoluția lui Gigi Becali
Ce surpriză! "Noul Adriano", dorit de Real Madrid și Bayern, ajunge la echipa de pe locul 13 din Premier League
Ce surpriză! "Noul Adriano", dorit de Real Madrid și Bayern, ajunge la echipa de pe locul 13 din Premier League
Alte subiecte de interes
Răzvan Sava a ajuns la noua echipă! Când va fi prezentat oficial portarul vândut de CFR Cluj cu 2,5 milioane de euro
Răzvan Sava a ajuns la noua echipă! Când va fi prezentat oficial portarul vândut de CFR Cluj cu 2,5 milioane de euro
Se face transferul lui Răzvan Sava la Udinese! Toate detaliile
Se face transferul lui Răzvan Sava la Udinese! Toate detaliile
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
CITESTE SI
Un om de știință, care a predat la Harvard, crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

stirileprotv Un om de știință, care a predat la Harvard, crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Mesajul președintei interimare a Venezuelei pentru Trump: „Gata cu ordinele Washingtonului!”

stirileprotv Mesajul președintei interimare a Venezuelei pentru Trump: „Gata cu ordinele Washingtonului!”

Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

stirileprotv Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!