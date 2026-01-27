”Sava, nici măcar pe bancă la Udinese. Portarul se întoarce în România” , titrează Tuttomercatoweb, care oferă toate detaliile despre goalkeeper-ul de 23 de ani.

Răzvan Sava , portar care a început ca titular la Udinese în acest sezon din Serie A, nu mai este acum nici rezervă și va părăsi Italia pentru Superliga României.

”Răzvan Sava a fost o absență notabilă din meciul Verona - Udinese. Goalkeeper-ul nu a stast nici măcar pe banca de rezerve și, conform informațiilor TuttoUdinese.it, decizia a fost luată din motive care țin de mercato.

Este posibilă o întoarcere în țara natală, cu Rapid București părând acum echipa aflată cel mai aproape de transferul jucătorului.

Sava, 23 de ani, a evoluat în 10 meciuri în acest sezon, 7 dintre ele în Serie A”, au notat italienii.

Portarul are 19 meciuri jucate în Serie A

Răzvan Sava este legitimat la Udinese din vara lui 2024 după ce a mai jucat, pe rând, la LPS Banatul Timișoara, Pro Sesto, Juventus Torino, Pescara, Lecce, Torino și CFR Cluj.

În total, tricolorul are 19 meciuri în Serie A.

