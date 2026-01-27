România a debutat la Campionatul European 2026, de la Funchal! Ce a făcut echipa de polo feminin

Tricolorele au păstrat echilibrul până la mijlocul sfertului al treilea, iar apoi scorul de la 3-4 a devenit 3-9, iar Portugalia a scăpat în câştigătoare.

Pentru România au marcat Ana-Maria Şerbănescu 2 goluri, Briana-Maria Mihăilă 2, Krisztina-Emese Szeghalmi 1, Debora-Julia Nagy 1, Anastasia Melnychuk 1.

Golurile gazdelor au fost reuşite de Maria Machado 4, Beatriz Pereira 3, Madalena Lousa 3, Ines Nunes 1, Beatriz Carmo 1.

Ungaria a învins vicecampioana europeană Spania cu 9-7, în celălalt meci al grupei.

Marţi vor avea loc meciurile România - Ungaria (15:45) şi Portugalia - Spania (22:15). România s-a clasat pe locul 14 la ediţia din 2024 a Campionatului European feminin.

Agerpres

