Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a avut foarte multe echipe, de-a lungul carierei sale de antrenor, însă, în mod cert, nicăieri n-a fost primit cu o doză atât de mare de ostilitate, ca în Sudan!

Încă de când a fost prezentat de conducerea clubului Al-Hilal Omdurman, jurnaliștii arabi au declanșat un adevărat „taifun“ al criticilor la adresa tehnicianului român. Motivul? CV-ul său din care reiese că a schimbat echipele ca pe șosete, fără rezultate notabile, din 2015 încoace.

Apoi, însuși „Reghe“ a pus gaz pe focul criticilor, prin interviul său bulversant din România. Declarațiile sale din țară s-au întors ca un bumerang împotriva sa, după cum sport.ro a arătat aici. Și ele continuă să stârnească niște comentarii acide în presa din Sudan.

Reghecampf, compătimit: „Nu știe unde a ajuns“

Ultimul care l-a pus la zid pe tehnicianul român, pentru greșeala de a vorbi deja despre câștigarea Ligii Campionilor Africii, a fost jurnalistul Omar Ali Abdullah. Acesta l-a compătimit pe „Reghe“, pentru discursul său public, și a făcut un „pariu“: mandatul lui Reghecampf, la Al-Hilal Omdurman, va fi unul scurt.

„Când vezi ce a putut să zică Reghecampf la el în țară... Că a venit la Al-Hilal, pentru a câștiga Champions League. Întrebare pentru acest antrenor: cum vrei să faci asta? Ți-ai văzut măcar jucătorii? Ai văzut de ce sunt în stare? Ce calități au? Ai înțeles măcar ce probleme sunt la clubul la care tocmai a ai ajuns? Sau, pur și simplu, ai rostit niște vorbe mari și goale, ca să te pui bine cu suporterii? Când iei la puricat interviul lui Reghecampf din România, îți dai seama că omul e rupt de realitate, pur și simplu!“, a notat jurnalistul din Sudan.

În continuarea comentariului său, el a făcut o previziune, în ceea ce privește mandatul lui „Reghe“, la Al-Hilal.

„În acest moment, antrenorul român e în <<beznă>> totală în ceea ce privește mediul în care a ajuns. Am chiar o vagă bănuială că nici măcar n-a citit raportul tehnic al conducerii, dacă i-a fost prezentat așa ceva, despre nivelul echipei. Iar dacă l-a citit, atunci înseamnă că nu l-a înțeles. Una peste alta, când te uiți la Reghecampf și la discursul său actual, îți dai seama că mandatul său la Al-Hilal va fi unul scurt. Dar, să sperăm că noi, criticii, ne vom înșela, iar el își va atinge obiectivul: câștigarea Ligii Campionilor“, a încheiat Omar Ali Abdullah.

