Laurențiu Reghecampf (49 de ani), în Sudan, a fost o știre care a făcut valuri în presa românească, în momentul confirmării ei. Pentru că mulți s-au întrebat cum de un antrenor cu o cotă bună, totuși, a acceptat să muncească într-o țară de unde străinii fug pe capete.

Acum, la trei săptămâni după prezentarea lui „Reghe“, la Al-Hilal Omdurman, presa din Sudan a venit cu o informație care explică, parțial, decizia tehnicianului român. Pe scurt: Reghecampf a preluat o echipă din Sudan, dar nu va lucra în Sudan!

Reghecampf va evolua în campionatul din Algeria!

Potrivit informațiilor obținute de Sport.ro, în acest sezon, echipele fanion din Sudan, Al-Hilal Omdurman și Al-Merreikh vor repeta scenariul din stagiunea precedentă. Atunci, din cauza situației din Sudan, țără lovită de un război civil și de grave probleme sociale, economice și sanitare, cele două formații au evoluat în campionatul intern din Mauritania!

Aici, titlul a fost câștigat de Al-Hilal Omdurman, actuala echipă a lui „Reghe“, în timp ce Al-Merreikh a terminat pe 6 din 16.

Acum, în vederea noului sezon, situația se va repeta. În sensul că Al-Hilal și Al-Merreikh vor evolua tot într-un campionat din străinătate, având aprobarea forului fotbalistic din Sudan, dar și aprobarea Confederației Africane de Fotbal (CAF).

De această dată, cele două grupări sudaneze se vor înscrie în campionatul din Algeria! Această informație confirmă ce au dezvăluit arabii, în momentul în care Reghecampf a bătut palma cu Al-Hilal Omdurman. Sport.ro a scris, încă de pe 15 august, că în contractul antrenorului român există o clauză potrivit căreia nu va antrena Al-Hilal, în Sudan, ci în Algeria.

Acum, această informație se confirmă și explică de ce „Reghe“ a acceptat să preia o formație din Sudan. Pentru că, realist vorbind, contactele sale cu această țară vor fi minime. De altfel, imediat după ce a semnat contractul, românul a luat avionul cu destinație Tanzania. Unde a început un cantonament în Dar es Salaam. Aici, tehnicianul român va juca, astăzi, primul amical cu Mashujaa FC, formație din Tanzania.

