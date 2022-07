Fundașul central georgian Solomon ”Saba” Kvirkvelia (30 de ani și 1,96 metri), prezentat în exclusivitate de sport.ro drept țintă a patronului Gigi Becali pentru un transfer la FCSB, a semnat cu Neftchi Baku, echipă antrenată de Laurențiu Reghecampf.

Gruzinul a jucat ultima dată la FC Gagra, o formație modestă din Georgia, dar are în CV echipe precum Rubin Kazan, Lokomotiv Moscova, Rotor Volgograd sau Metalist Harkov și un titlu și trei cupe în deceniul petrecut în Rusia.

În plus, Kvirkvelia a fost desemnat fotbalistul anului în Georgia în 2014 și 2017 și a ”bifat” 41 de selecții la echipa națională.

Gigi Becali a recunoscut interesul pentru Kvirkvelia la PRO ARENA

”În mare i-am spus (n.r. - lui Dawa) despre ce-i vorba la contract. Nu-i obligatoriu să semneze. Vrea, bine, nu, să fie sănătos. De la 4.000 de euro vine la 12.000. Dacă ar dori mai mult, să fie el sănătos.

Mai am încă un grec și mai am și un georgian. Am un georgian de echipa națională, are 1,96 metri înălțime”, declara Gigi Becali luna trecută la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

FCSB i-a adus la echipă între timp pe Bouhenna și Dawa pentru postul de fundaș central.