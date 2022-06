Printre acestea se număr și transferul unui fundaș central georgian de națională. Sport.ro a aflat că este vorba de Solomon Kvirkvelia, fotbalist cu 45 de meciuri în tricoul naționalei Georgiei.

Mutarea pare una cel puțin interesantă, dacă ținem cont de CV-ul fotbalistului ajuns la 30 de ani, care a trecut pe la cluburi precum Lokomotiv Moscova sau Rubin Kazan.

În 2017, pe când îmbrăca tricoul lui Lokomotiv Moscova, Solomon a fost dorit de Leicester City, care le-a făcut rușilor o ofertă de 10 milioane de euro, însă negocierile s-au impotmolit la un moment dat, iar mutarea nu s-a mai făcut.

FC Gagra (Georgia) este clubul la care a activat ultima oară Solomon Kvirkvelia, cu care a semnat în luna aprilie a acestui an, până la finalul sezonului ce tocmai s-a încheiat.

Dawa, prezentat oficial la FCSB de Gigi Becali

Joyskim Dawa (26 de ani) a ajuns la o înțelegere cu FCSB și urmează să evolueze la vicecampioana României din sezonul viitor.

Chiar dacă Mihai Stoica, managerul general al vicecampioanei, s-a opus transferului lui Dawa, Gigi Becali l-a vrut în mod deoesibt pe jucătorul de la FC Botoșani.

Acesta a fost prezentat la palatul patronului FCSB, în cadrul unei conferințe de presă în care a oferit mai multe detalii despre mutarea fundașului central.

"Dawa a semnat cu FCSB pentru două + trei sezoane, suma de transfer o știți de la Iftime, salariul lui, cât a vrut el. O clauză de reziliere de 20 de milioane de euro. Așa pun eu!", a spus Becali.

"Mai am încă un grec și mai am și un georgian. Am un georgian de echipa națională a Georgiei, are 1.96 metri înălțime. Și mai am și un grec: 1.92", a spus Gigi Becali la PRO ARENA, în emisiunea "Ora exactă în sport".