Informația potrivit căreia Alexandru Mitriță ar fi dorit de FCSB și Universitatea Craiova s-a răspândit rapid zilele trecute. Mijlocașul stânga mai are un an contract cu New York City FC după ce a fost împrumutat la PAOK Salonic și în Arabia Saudită, iar conform unor surse și-ar fi dorit să se întoarcă în România.

Mitriță, la FCSB? Cum a răspuns Gigi Becali

Salariul mare al jucătorului (1,1 milioane de dolari) nu ar putea însă fi suportat de nicio echipă din România. Și, chiar dacă FCSB sau Universitatea Craiova sunt conduse de oameni de afaceri cu bani mulți, remunerația pe care o primește internaționalul oltean n-ar putea fi asigurată de Becali sau de Rotaru.

În direct la Ora Exactă în Sport, Gigi Becali a fost întrebat dacă FCSB e interesată de Mitriță. Latifundiarul a replicat scurt și la obiect.

"Mitriță nu a fost niciodată în vizorul nostru", a răspuns, sec, Gigi Becali. FCSB s-a întărit la nivelul compartimentului defensiv după ce i-a achiziționat pe Rashid Bouhenna și Joyskim Dawa. De la Botoșani s-a întors la FCSB fundașul Denis Haruț, care poate evolua pe orice post din linia defensivă.

FCSB încearcă să transfere și un atacant. S-a vorbit despre posibila venire la trupa lui Anton Petrea a nepotului lui Iosif Rotariu, Dorin Rotariu, însă Becali a povestit duminică, în direct la Pro Arena, că timișoreanul care aparține de Ludogrorets nu a mai răspuns la telefon.

Alexandru Mitriță și-ar dori să se retragă de la națională

Alexandru Mitriță i-ar fi informat pe secunzii naționalei că ar vrea să se retragă din prima reprezentativă. Fotbalistul cu 18 selecții și trei goluri pentru tricolori a fost folosit puțin de Edi Iordănescu în meciurile din Nations League și și-ar fi exprimat clar intenția, potrivit sursei mai sus menționată.

După ce în primăvară Alin Toșca a anunțat că se retrage din prima reprezentativă printr-un comunicat postat pe siteul Federației Române de Fotbali, fotbalistul născut în Craiova ar deveni al doilea jucător tricolor care renunță să mai joace la națională.