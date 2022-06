Latifundiarul din Pipera a anunțat că și în cazul în care Dawa va semna cu FCSB tot va mai aduce un fundaș central.

Doi fundași centrali din străinătate, pe lista lui Gigi Becali

„În mare i-a spus despre ce-i vorba la contract. Nu-i obligatoriu să semneze. Vrea, bine, nu, să fie sănătos. De la 4 mii (euro) vine la 12 mii.

Dacă ar dorin mai mult, să fie el sănătos. Mai am încă un grec și mai am și un georgian.

Am nun georgian de echipa națională a Georgiei, are 1.96 metri înălțime. Și mai am și un grec: 1.92”, a spus Gigi Becali la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

Chiar dacă se va înțelege cu Dawa, Gigi Becali tot intenționează să mai transfere un fundaș central.

„Da. E posibil, da. Pentru că noi aici am fost deficitari. E greu să câștigi campionatul dacă nu ai fundași centrali. Noi n-am avut fundași centrali deloc