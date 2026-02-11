Laurențiu Reghecampf e la 72 de ore distanță de un meci crucial! Sâmbătă (ora 15:00), Al-Hilal Omdurman va întâlni Saint Eloi Lupopo din Congo, în ultima etapă a grupelor Champions League. Meciul se va juca, la Kigali (Rwanda), unde Al-Hilal și-a stabilit cartierul general din cauza războiului din Sudan.

Ca să obțină biletele pentru sferturi, Al-Hilal Omdurman are nevoie de un punct, în confruntarea cu codașa grupei C care, la rândul ei, speră la calificare printr-o victorie. Așadar, se anunță un meci crâncen pentru echipa lui „Reghe“. Și, fix înainte de această partidă, a ieșit la iveală marea problemă de care s-a lovit tehnicianul român.

Presa sudaneză: „Conducerea l-a dus cu vorba, l-a păcălit“

Analizând meciul de sâmbătă cu Saint Eloi Lupopo, jurnalistul Hafiz Muhammad Ahmad a dezvăluit că Reghecampf e foarte supărat. Pentru că se confruntă cu mari probleme defensive.

„Antrenorul Reghecampf e foarte îngrijorat, chiar dacă echipa sa are nevoie de un singur punct pentru calificare. De ani buni, Al-Hilal Omdurman se confruntă cu probleme defensive. Ele au persistat și după venirea lui Reghecampf. Dovadă și faptul că, în grupa de Champions League, Al-Hilal are cea mai slabă apărare, cu opt goluri încasate în cinci meciuri. La fel ca ultima clasată din grupa C! Forța ofensivă a lui Al-Hilal Omdurman a mai ascuns însă problemele defensive pe care le are Reghecampf. Și pentru rezolvarea cărora a cerut transferuri, în această iarnă. Deși i-au promis că vor aduce fundași, șefii clubului l-au dus cu vorba pe antrenorul român. Practic, l-au păcălit prin promisiunile lor neonorate. Iar acum Reghecampf e foarte supărat, la fel ca și fanii echipei“, a scris jurnalistul sudanez.

Acesta a remarcat că, în acest moment, Al-Hilal Omdurman stă în doi stoperi, Mustafa Karshoum și Mohamed Saeed, amândoi cu prestații tot mai slabe. Dar Reghecampf e nevoit să meargă tot pe mâna lor, fiindcă singura variantă disponibilă pe bancă, Ousmane Diouf, e sub nivelul titularilor.