Tehnicianul român a vorbit despre dificultățile întâmpinate în remiza de duminică, 0-0, în fața celor de la AEK Atena. PAOK rămâne în cursa pentru titlu în Super League, dar antrenorul a ținut să sublinieze prețul fizic plătit de echipa sa după o serie epuizantă de meciuri.

Lucescu a explicat situația medicală delicată din lot și a dezvăluit sacrificiile făcute de unii titulari, oferind detalii despre atmosfera din vestiar și modul în care gestionează criza de efectiv.

„Cu răbdare, trebuie să recunosc cât de greu este să gestionezi meciurile mari, trăim o situație complicată. Sunt foarte mândru de jucătorii mei, ținând cont de toate acestea. Efortul fotbaliștilor a fost foarte mare, patru derby-uri și două meciuri europene, care… ne sug energia. Cresc șansele să pierdem jucători, așa cum s-a și întâmplat. Dacă sunt mulțumit? Cu liniștea și calmul meu voi spune că am fi putut câștiga, dar și pierde.

Penalty-ul ratat ne-a costat psihologic, AEK a prins încredere. Am purtat multe discuții, cum că aceste meciuri se decid la o fază și trebuie să fim pregătiți pentru asta. Meite are o problemă pe care o cară de mult timp, joacă cu injecții, ceva ce a venit din cauza supraîncărcării. Avem o fluență bună în joc atunci când suntem compleți. Avem trei jucători de «zece» indisponibili și o extremă out.

«Bieții» Taison și Zivkovic sunt incredibili, dar ne modificăm jocul. Când ai absențe, mai ales în zona ofensivă, crește incertitudinea în joc. Hatzidis e tânăr, nu are experiență la astfel de meciuri. Un alt aspect e să punem mijlocași pe poziția de «zece», însă acolo devine greu. Toate acestea «strică» ritmul, dar nu putem să nu remarcăm efortul uriaș al fotbaliștilor. AEK are multă calitate și prospețime cu un meci pe săptămână. Îi dă putere și se pregătește corect. Cred că noi am dat un răspuns bun, iar acest lucru mă face mândru de jucătorii mei”, a explicat antrenorul lui PAOK la conferința de presă.

„PSG a luat 5 jucători și a pierdut cu 0-5”

Întrebat despre noile achiziții și despre integrarea lui Sanchez, Lucescu a oferit un exemplu plastic din fotbalul francez pentru a sublinia că e nevoie de răbdare în procesul de adaptare.

„Probabil îl vom vedea curând (n.r. pe Sanchez). Am răspuns despre calitățile lui. Dar o voi spune altfel. Parisul a primit vizita lui Lens cu cinci noi transferuri și a pierdut cu 0-5. Când vin jucători noi, este foarte important să le dai timp să se adapteze cu ceilalți. Este important să nu-l pui într-o… poziție inconfortabilă, să nu fie pregătit. Să înceapă să construiască relații cu ceilalți. Să se înțeleagă între ei. Echipa trebuie să-i ajute.

Antrenament cu antrenament vine momentul potrivit. Sunt impresionat de dorința lui Zafeiris de a evolua, să ajungă acolo unde își dorește. Să devină de top. Va arăta mai bine la vară. Sanchez la fel. Multe exemple similare. Ozdoev anul acesta e top. Chiar și Kenny, când a venit cu dorința și capacitatea lui, a avut nevoie de timp de adaptare. Acum are caracter”, a mai spus Lucescu.