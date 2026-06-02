Cele două echipe au intrat la egalitate la pauză, scor 0-0. Gazdele au început mai bine repriza secundă, iar Giorgi Kvilitaia a deschis scorul în minutul 46. Acesta a profitat și de o gafă a portarului Marian Aioani.

Tricolorii au egalat rapid, în minutul 55, când Louis Munteanu a înscris cu o lovitură superbă de cap, din centrarea lui Vladimir Screciu. Spre final selecționerul Hagi a introdus mai multe rezerve, iar România nu a mai pus probleme serioase. Astfel, meciul s-a terminat la egalitate, scor 1-1.

Discurusl lui Gică Popescu după Georgia - România 1-1

Coleg cu Hagi în "Generația de Aur", Gică Popescu a comentat prestația tricolorilor de la Tbilisi:

"A fost un meci foarte bun al echipei noastre naționale. Nu mă refer la rezultat sau la ocazii, ci mi-a plăcut mult abordarea. În meciurile trecute spuneam că trebuie să fim mai curajoși, asta am făcut în seara asta. Ocaziile și golul au venit pe poziționări foarte ofensive.

Golul l-am dat după ce am presat în ultimii 16 metri, apoi Screciu a pasat foarte bine. Văd în sfârșit echipa națională cu personalitate. Poate a contat și lipsa de presiune. Georgia nu a venit deloc peste noi, ne-au așteptat la 60 de metri și au jucat pe contraatac. Însă eu aș rămâne la partea pozitivă a noastră. Am mers peste adversar, cu presiune în jumătatea lor.

Acest bloc funcțional pe care acum l-am văzut în jumătatea adversă, până acum era în jumătatea noastră. Să nu avem așteptări așa mari acum, Gică Hagi are nevoie de timp. La echipa națională nu ai timp, dar eu cred că azi a fost o față pozitivă. Gică Hagi poate veni cu schimbarea de atitudine. Băieții nu mai aveau încredere, asta a spus el că va schimba", a spus Gică Popescu, pentru Antena 1.

Hagi, înapoi pe banca naționalei

Gheorghe Hagi a mai condus România în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2002. Atunci a fost o aventură de tristă amintire, pentru că "Regele" a plecat după ratarea calificării la turneul final.

Primul meci pe teren propriu pentru Hagi va fi pe 6 iunie, când România va primi vizita celor din Țara Galilor, în Ghencea.

În acest moment, România ocupă locul 56 în clasamentul FIFA, după o cădere de 7 poziții în urma ratării calificării pentru CM 2026 (11 iunie – 19 iulie).

În cel mai prost moment din istoria primei reprezentative, în februarie 2011, în mandatul lui Răzvan Lucescu, România a ocupat locul 57 în ierarhia FIFA. Așadar, pentru a evita atingerea unei alte borne negative la acest capitol, suntem „condamnați“ să scoatem două rezultate pozitive în amicalele din iunie.