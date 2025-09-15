Laurențiu Reghecampf a pierdut prima finală pe banca lui Al Hilal Omdurman. Echipa sa a fost învinsă de Singida Black Stars din Tanzania cu scorul de 2-1 în finala Cupei CECAFA Kagame 2025, disputată pe 15 septembrie, la Dar es Salaam.



„Reghe“ a pierdut prima finală cu Al Hilal Omdurman



Tanzanienii au deschis scorul prin Chota Chama în minutul 19, iar sudanezii au egalat prin Abdel Raouf în minutul 31. După pauză, același Chota Chama a reușit dubla în minutul 58, stabilind scorul final și aducând trofeul în vitrina celor de la Singida Black Stars.



Astfel, Reghecampf ratează primul trofeu cu Al Hilal, deși sudanezii s-au calificat în ultimul act „la pas“, cu un 3-1 împotriva celor de la APR.

