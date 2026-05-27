Două stadioane uriașe din Europa se bat pentru organizarea finalei UEFA Champions League din 2029.

Arena Camp Nou este în plin proces de renovare, dar Barcelona dispută acolo jocurile de pe teren propriu, chiar dacă lucrările continuă și se așteaptă să fie gata abia anul viitor.

Treptat, mai multe părți ale stadionului au fost deschise, astfel că acum Camp Nou poate găzdui aproximativ 62.000 de spectatori. Când va fi gata, arena va avea 105.000 de locuri și va fi cea mai mare din Europa.

UEFA va alege între Camp Nou și Wembley pentru finala Champions League din 2029.

Forul european ia în calcul să organizeze marea finală UEFA Champions League din 2029 pe arena catalană. În același timp, Camp Nou are un ”contracandidat” pe măsură: Wembley, cel mai mare stadion din Anglia, poate fi din nou gazda celui mai important meci european.

Potrivit Mundo Deportivo, se așteaptă ca în luna septembrie UEFA să anunțe stadionul pe care se va juca marea finală de peste trei ani. În acest sezon, PSG - Arsenal se va juca pe Puskas Arena din Budapesta, iar în 2027 gazda va fi ”Metropolitano” din Madrid, stadionul lui Atletico.

Pentru Wembley, stadion cu o capacitate de 90.000 de locuri, ar fi a noua finală de Champions League găzduită, după cele din 1963, 1968, 1971, 1978, 1992, 2011, 2013 și 2024.

Pentru Camp Nou, ar fi a treia. Prima a fost în 1989, între AC Milan și Steaua (4-0), iar a doua zece ani mai târziu, în 1999.

