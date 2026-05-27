Arena Camp Nou este în plin proces de renovare, dar Barcelona dispută acolo jocurile de pe teren propriu, chiar dacă lucrările continuă și se așteaptă să fie gata abia anul viitor.

Treptat, mai multe părți ale stadionului au fost deschise, astfel că acum Camp Nou poate găzdui aproximativ 62.000 de spectatori. Când va fi gata, arena va avea 105.000 de locuri și va fi cea mai mare din Europa.

UEFA va alege între Camp Nou și Wembley pentru finala Champions League din 2029.

Forul european ia în calcul să organizeze marea finală UEFA Champions League din 2029 pe arena catalană. În același timp, Camp Nou are un ”contracandidat” pe măsură: Wembley, cel mai mare stadion din Anglia, poate fi din nou gazda celui mai important meci european.

Cum arată acum stadionul Camp Nou