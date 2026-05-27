Kasper Schmeichel se retrage din fotbal: ”Voi putea să-mi cresc copiii?”

Ajuns la 39 de ani, Kasper Schmeichel a anunțat că își încheie cariera de fotbalist.

Kasper Schmeichel a anunțat că va pune punct carierei de fotbalist în această vară, când contractul său cu Celtic va expira. 

Portarul danez nu se aștepta ca finalul carierei să vină atât de brusc și spune că totul a fost cauzat de accidentarea suferită la umăr în luna martie, în urmă cu un an. 

Când contractul meu cu Celtic va expira în iunie, îmi voi încheia cariera de fotbalist. Este o decizie pe care am luat-o eu. Am consultat diverși chirurgi și specialiști în legătură cu umărul meu, iar ei mi-au spus că nu ar trebui să mă aștept să mai revin la fotbal de cel mai înalt nivel. M-am gândit foarte mult la asta, dar cred că acum este momentul potrivit”, a spus Schmeichel pentru TV 2 Sport.

Deși s-a recuperat, iar în acest sezon și-a făcut apariția în 39 de meciuri, accidentarea la umăr a recidivat în luna februarie. La acel moment, însă, Schmeichel nu s-a gândit că accidentarea e atât de gravă încât să îi pună în pericol cariera, însă, în urma investigațiilor, medicii l-au anunțat că nu va mai putea evolua la nivel înalt.

Nu mi-am dat seama cât de grav era în martie. A fost un proces lung. Când am aterizat pe umăr în februarie, mi-am dat seama că situația era nebună. Am mers în mai multe locuri, am făcut evaluări și am analizat ce se poate face și care sunt opțiunile. Concluzia medicilor a fost că nu prea se mai putea face mare lucru, iar discuția s-a mutat mai degrabă spre ce fel de viață vreau să am după aceea. Voi putea să-mi cresc copiii? Voi putea să ies și să am o viață activă?

Visul și speranța erau să revin și să joc din nou fotbal, să fac operația și să reușesc să lupt pentru a mă întoarce, dar îmi doresc și să pot evolua la un anumit nivel, iar verdictul a fost că acest lucru ar fi fost foarte dificil”, a adăugat Schmeichel.

Kasper Schmeichel are un CV impresionant. Fiul lui Peter Schmeichel a crescut în academia lui Manchester City, iar mai apoi a trecut pe la formații precum Darlington, Bury, Falkirk, Cardiff, Coventry, Notts County, Leeds, Leicester, Nice, Anderlecht și Celtic.

Cea mai mare performanță din cariera lui Schmeichel a venit în sezonul 2015-2016, atunci când a devenit campion al Angliei cu ”surpriza” Leicester.

  • Schmeichel are 120 de meciuri la naționala Danemarcei. 
