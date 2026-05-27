Visul pragmatic al oricărui organizator de turneu de tenis presupune ca toate lucrurile să funcționeze conform planului inițial, iar jucătorii să aibă parte de o experiență plăcută.
Uneori însă această dorință rămâne doar un vis, în contextul miilor de variabile pe care le prezintă o întrecere de acest calibru.
Moment de spaimă pentru organizatori: campioana en-titre a ajuns la meci cu taxiul
Spre nefericire organizatorilor turneului de la Roland Garros, tocmai campioana în exercițiu, Cori Gauff, a trecut printr-un accident de mașină, înainte de a-și începe campania de apărare a titlului.
Sportiva americană a povestit cum a trăit un scurt moment de spaimă în drumul pe care l-a făcut spre Arena Philippe-Chatrier, cu ocazia primului tur în cadrul Roland Garros 2026.
Cori Gauff a fost nevoită să ia un taxi spre complexul Stade Roland Garros, după ce a fost implicată într-un accident de mașină cu autovehiculul pus la dispoziție de organizatori.
Cori Gauff, în accident de mașină, în drum spre complexul de la Roland Garros
„Am trăit un mini accident de mașină în drumul meu spre turneu, astăzi. A fost o barieră care trebuia să coboare, iar polițistul i-a comunicat șoferului să meargă. Dar bariera a rămas fixă, iar noi am intrat în ea.
Am simțit puțin impactul și am vărsat niște suc în mașină. Eu am spus că putem continua, că sunt în regulă, dar, când am ieșit din mașină, am văzut că mașina nu mai putea fi condusă. Așa că am luat un taxi, până la urmă. Poate că mi-a purtat noroc. Totul s-a întâmplat în primul tur,” a comunicat Cori Gauff, după meci, potrivit Tennis World USA.
Gauff, victorie 6-4, 6-0, după un start timid de meci
Lumea nu a cunoscut acest detaliu când Cori Gauff a ieșit pe terenul arenei principale de la Roland Garros pentru meciul cu Taylor Townsend.
Compatrioata americancei s-a desprins la 3-1, în primul set, conturând o surpriză de moment. Gauff a trecut însă peste sperietură, s-a acomodat la condițiile caniculare de joc și a revenit în forță, încheind meciul în minimum de seturi, 6-4, 6-0 împotriva numărului 75 WTA.