Visul pragmatic al oricărui organizator de turneu de tenis presupune ca toate lucrurile să funcționeze conform planului inițial, iar jucătorii să aibă parte de o experiență plăcută.

Uneori însă această dorință rămâne doar un vis, în contextul miilor de variabile pe care le prezintă o întrecere de acest calibru.

Moment de spaimă pentru organizatori: campioana en-titre a ajuns la meci cu taxiul

Spre nefericire organizatorilor turneului de la Roland Garros, tocmai campioana în exercițiu, Cori Gauff, a trecut printr-un accident de mașină, înainte de a-și începe campania de apărare a titlului.

Sportiva americană a povestit cum a trăit un scurt moment de spaimă în drumul pe care l-a făcut spre Arena Philippe-Chatrier, cu ocazia primului tur în cadrul Roland Garros 2026.

Cori Gauff a fost nevoită să ia un taxi spre complexul Stade Roland Garros, după ce a fost implicată într-un accident de mașină cu autovehiculul pus la dispoziție de organizatori.