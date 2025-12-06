După două victorii la rând în campionat (1-0 cu Slobozia și 3-0 cu Rapid), CFR Cluj a avut parte de un ”duș rece” în ultima etapă. FC Argeș a învins-o cu 3-0 la Mioveni, astfel că ardelenii au coborât pe locul 12 în campionatul nostru.



Vicecampioană în sezonul precedent, CFR Cluj este acum la opt puncte de zona play-off-ului. Chiar dacă mai sunt 12 etape până la finalul sezonul, echipa pregătită de Daniel Pancu pare departe de obiectiv.



Daniel Pancu: ”Lipsă de încredere totală”



Chiar și Daniel Pancu (48 de ani) pare resemnat. Antrenorul lui CFR Cluj a acuzat o ”lipsă de încredere totală” în rândul jucătorilor săi.



„Dacă nu conștientizezi repede unde te afli, e greu după. Nu am pronunțat cuvântul play-off! Am spus mereu că e un miracol. E o mare greșeală a unora să pronunțe cuvântul play-off, când vorbesc de CFR, chiar dacă mai sunt șanse matematice.



O echipă care câștigă două meciuri în turul campionatului nu poate emită pretenții la play-off. Nu știu ce se întâmpla cu Rapid, dacă marca Petrila. Nu știu, îți spun sincer. Pentru că la noi se prăbușește totul atunci când primim gol.



E lipsă de încredere totală, sunt jucători de anul trecut majoritatea care nu sunt obișnuiți cu înfrângerile și cu meciuri fără victorie. E foarte greu de înghițit, dar trebuie să conștientizezi unde te afli”, a spus Pancu, la Digi Sport.



În următoarea etapă, CFR Cluj va avea parte de un test dificil. Se va deplasa la Craiova pentru duelul cu Universitatea, echipa de pe locul patru și una dintre formațiile cu pretenții la titlu în acest sezon.



Farul Constanța, Oțelul Galați, FCSB, U Cluj sau UTA Arad sunt echipele care și-au mai anunțat ”candidatura” la un loc de play-off.

