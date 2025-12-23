Anamaria Prodan îl bagă pe „Reghe“ în mjilocul unui scandal imens: „Știți ce a zis?“

Rămas fără zece jucători convocați la echipa națională, pentru Cupa Africii pe Națiuni, dar și cu un program infernal, care include meciuri din trei în trei zile aproape, Laurențiu Reghecampf a ajuns să înșire partidele fără victorii.

Al-Hilal Omdurman (Sudan), neavând posibilitatea de a evolua în campionatul intern din Sudan – fotbalul s-a oprit, în această țară, de trei ani, din motive explicate aici – s-a înscris în prima ligă din Rwanda. Asta după ce, în campania anerioară, înainte de venirea lui „Reghe“, echipa a evoluat în campionatul din Mauritania.

Arabii o citează pe Anamaria Prodan: „Reghecampf nu ia în serios competiția!“

În actuala stagiune, decizia de a înscrie Al-Hilal Omdurman în prima ligă din Rwanda i-a aparținut lui Reghecampf. Ce-i drept, românul s-a consultat înainte cu jucătorii săi și cu șefii clubului, în condițiile în care existau și alternative.

Meciurile din prima ligă rwandeză au înlocuit, practic, amicalele pentru Al-Hilal. Partidele de aici au rolul de a-i ține pe jucători în priză, în vederea meciurilor care contează cu adevărat, cele din Champions League. În această competiție, echipa lui Reghecampf a strâns 4 puncte, în primele două etape din faza grupelor.

Revenind la campionatul din Rwanda, Al-Hilal are o serie slabă aici, cu două înfrângeri și un egal, în ultimele trei jocuri. Pe fondul acestei situații, fanii pătimași și-au exprimat nemulțumirea. Iar presa din Sudan tocmai a pus gaz pe foc, publicând o declarație atribuită Anamariei Prodan!

„Anamaria a dat o declarație incendiară și a spus că Reghecampf nu ia în serios competiția! Într-un moment în care rezultatele lui Al-Hilal sunt mai slabe, soția antrenorului (n.r. – fosta soție, de fapt) a pus gaz pe foc. Știți ce a spus? Ea susține că Reghecampf nu tratează campionatul din Rwanda cu seriozitate. Oare conducerea clubului trebuie să pună piciorul în prag, pentru a stinge scandalurile din jurul participării echipei în prima ligă din Rwanda?“, au scris arabii.

