Anamaria Prodan îl bagă pe „Reghe“ în mjilocul unui scandal imens: „Știți ce a zis?“

Într-un moment delicat pentru Laurențiu Reghecampf (50 de ani), arabii s-au sesizat din cauza unei afirmații care ar fi venit din România.

Rămas fără zece jucători convocați la echipa națională, pentru Cupa Africii pe Națiuni, dar și cu un program infernal, care include meciuri din trei în trei zile aproape, Laurențiu Reghecampf a ajuns să înșire partidele fără victorii.

Al-Hilal Omdurman (Sudan), neavând posibilitatea de a evolua în campionatul intern din Sudan – fotbalul s-a oprit, în această țară, de trei ani, din motive explicate aici – s-a înscris în prima ligă din Rwanda. Asta după ce, în campania anerioară, înainte de venirea lui „Reghe“, echipa a evoluat în campionatul din Mauritania.

Arabii o citează pe Anamaria Prodan: „Reghecampf nu ia în serios competiția!“

În actuala stagiune, decizia de a înscrie Al-Hilal Omdurman în prima ligă din Rwanda i-a aparținut lui Reghecampf. Ce-i drept, românul s-a consultat înainte cu jucătorii săi și cu șefii clubului, în condițiile în care existau și alternative.

Meciurile din prima ligă rwandeză au înlocuit, practic, amicalele pentru Al-Hilal. Partidele de aici au rolul de a-i ține pe jucători în priză, în vederea meciurilor care contează cu adevărat, cele din Champions League. În această competiție, echipa lui Reghecampf a strâns 4 puncte, în primele două etape din faza grupelor.

Revenind la campionatul din Rwanda, Al-Hilal are o serie slabă aici, cu două înfrângeri și un egal, în ultimele trei jocuri. Pe fondul acestei situații, fanii pătimași și-au exprimat nemulțumirea. Iar presa din Sudan tocmai a pus gaz pe foc, publicând o declarație atribuită Anamariei Prodan!

Anamaria a dat o declarație incendiară și a spus că Reghecampf nu ia în serios competiția! Într-un moment în care rezultatele lui Al-Hilal sunt mai slabe, soția antrenorului (n.r. – fosta soție, de fapt) a pus gaz pe foc. Știți ce a spus? Ea susține că Reghecampf nu tratează campionatul din Rwanda cu seriozitate. Oare conducerea clubului trebuie să pună piciorul în prag, pentru a stinge scandalurile din jurul participării echipei în prima ligă din Rwanda?“, au scris arabii.

Pentru Laurențiu Reghecampf, urmează, în continuare, o perioadă sufocantă. Pentru că, după cum Sport.ro a arătat aici, românul nu va avea vacanță, în acest an, urmând să joace inclusiv în ajunul Crăciunului.

