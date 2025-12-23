Oficialul campioanei a anunțat o „sancțiune” ironică pentru atacantul care a cerut socoteală staff-ului tehnic, dezamorsând rapid conflictul aparent dintre golgheterul campioanei și banca tehnică.



Daniel Bîrligea a fost un pachet de nervi în momentul în care a văzut tabela de schimbări, având o reacție colerică și adresând cuvinte grele în drumul spre margine. Departe de a fi deranjat de atitudinea fotbalistului de 25 de ani, Mihai Stoica a tratat momentul cu umor, dezvăluind „pedepasa teribilă” pe care i-a pregătit-o vârfului.



MM Stoica a explicat la PrimaSport că preferă oricând un jucător nervos, plin de testosteron, în locul unuia care acceptă resemnat statutul de rezervă sau schimbarea.



„Vreau să văd bătaie la antrenamente”



Oficialul FCSB a detaliat modul inedit în care va gestiona situația, subliniind că nu are de gând să îi taie elanul lui Bîrligea, ci dimpotrivă, încurajează spiritul combativ, chiar dacă uneori acesta generează ușoare conflicte interne.



„Nu am văzut ce a făcut, am auzit că ar fi înjurat. Am spus: asta este, îl voi pedepsi «groaznic» - nu are voie să stea în avion în față, va sta în spate. Eu vreau să văd până și bătaie la antrenamente, nu am nicio problemă. Odată s-au luat doi și am zis să îi lase în pace.



Așa e la fotbal: sunt bărbați, e testosteron, mai iese scandal. Am văzut jucători care au spart tot ce era în cale și au înjurat pe toată lumea. Eu am alte metode. Pentru mine e foarte ok. Nu era ok dacă se punea singur și plângea. Vreau să văd nervi, oameni nemulțumiți că nu joacă. Ce nu vreau să văd este ca un jucător să nu paseze atunci când un coechipier e într-o poziție mai bună. Așa se clădesc rezultatele: nu pe pace și prietenie. Mulțumesc frumos că m-ai schimbat”, a spus Mihai Stoica.



Cifrele lui Daniel Bîrligea



Dincolo de momentele tensionate, Daniel Bîrligea rămâne un punct fix în atacul campioanei. În actuala stagiune (2025-2026), vârful cotat la 4,5 milioane de euro a adunat 24 de apariții în toate competițiile, reușind să marcheze de 7 ori și să ofere 6 pase decisive.



În Superliga, atacantul a bifat 13 prezențe, cu 3 goluri și 2 assist-uri, una dintre reușite venind chiar în duelul recent cu Rapid, câștigat de roș-albaștri cu 2-1.

