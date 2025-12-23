Horațiu Moldovan schimbă echipa. Real Oviedo, de acord cu plecarea românului

Horațiu Moldovan aparține în continuare de Atletico Madrid, club la care nu a apărut în niciun meci oficial, iar acum se află la al doilea împrumut. Spre deosebire de perioada petrecută la Sassuolo, unde a apărat meci de meci, românul nu își poate face loc între buturile lui Real Oviedo, acolo unde este preferat goalkeeper-ul cu care s-a obținut promovarea, Aaron Escandell.



Moldovan a apărat într-un singur meci oficial din acest sezon, eșecul din Cupa Spaniei contra unei formații din liga a treia, Ourense CF. În campionat, niciun minut, iar acum vrea să plece de la Real Oviedo.



Ziarul italian Il Secolo XIX anunță că Real Oviedo și-a dat acordul ca împrumutul lui Horațiu Moldovan să se încheie prematur, în această iarnă. Românul va reveni astfel la Atletico Madrid, însă șansele de a rămâne sub comanda lui Diego Simeone sunt minime, având în vedere că formația rojiblanco îi are la dispoziție pe Jan Oblak și Juan Musso.

Spezia, favorită să îl împrumute pe Horațiu Moldovan de la Atletico Madrid



În aceste condiții, Atletico Madrid va căuta o nouă echipă care să îl împrumute pe Moldovan, iar principala favorită este Spezia, ocupanta locului 18 în Serie B.



Spezia, care se află acum pe poziție direct retrogradabilă, ar urma să îl împrumute pe Horațiu Moldovan până la finalul sezonului și să aibă opțiunea unui transfer definitiv. Salariul românului va fi acoperit parțial de Atletico Madrid.



Horațiu Moldovan are deja experiență în Serie B, după sezonul 2024/2025 petrecut la Sassuolo sub formă de împrumut. Cu el între buturi, gruparea neroverde a obținut promovarea, însă a decis să nu activeze clauza de transfer definitiv de la Atletico.

Clasamentul din Serie B

