Fotbalul l-a dus pe Laurențiu Reghecampf în niște locuri cu adevărat exotice pentru un antrenor din România!

După mandatul scurt, de doar câteva luni, în Tunisia, la Esperance, „Reghe“ și-a câștigat locul în fotbalul african. Și continuarea poveștii e spectaculoasă, de-a dreptul, dacă ne uităm în ce locuri a ajuns Reghecampf în ultima lună.

La începutul lui august, tehnicianul român a aterizat la Port Sudan. Aici, a semnat contractul cu Al-Hilal Omdurman, echipa-fanion a țării. După doar câteva zile, „Reghe“ a pornit la drum. Și a ajuns în Tanzania. La Dar es Salaam, mai precis, cel mai mare oraș al țării. Aici, e în desfășurare acum cantonamentul celor de la Al-Hilal. Și, tot aici, se va produce debutul lui Reghecampf, în Cupa CECAFA. Vorbim despre o competiție în care sunt implicate 15 formații africane din 12 țări.

Echipa lui Reghecampf e plasată, în grupa C, alături de Mogadishu City (Somalia), Madani (Sudan) și Kator (Sudanul de Sud). Prima clasată va merge în semifinale, alături câștigătoarele celorlalte trei serii, plus cea mai bună echipă de pe locul 2.

Reghecampf, accent pe pregătire fizică

Pentru Reghecampf, prima partidă din Cupa CECAFA va fi, mâine, de la ora 16.00, cu Mogadishu City.

Cu acest prilej, jurnaliștii sudanezi, care au însoțit Al-Hilal Omdurman în cantonamentul din Tanzania, au prezentat primele lor concluzii.

„La două săptămâni, după începerea cantonamentului din Tanzania, Reghecampf a mărit, treptat, intensitatea ședințelor de pregătire. Și deja putem vorbi despre cele patru decizii majore ale antrenorului, în acest început de mandat“, au scris sudanezii.

Mai departe, jurnaliștii care însoțesc Al-Hilal, în Tanzania, au subliniat ce se întâmplă sub conducerea lui Reghecampf.

„În primul rând, antrenorul a pus accent pe pregătirea fizică, în această perioadă. Fotbaliștii au fost supuși unor sesiuni tot mai dure, sub supravegherea Salim Al-Abraq, antrenor de fitness, renumit la nivel mondial. Al doilea lucru pe care Reghecampf a insistat, în cantonamentul din Tanzania, a fost jocul dintr-o singură atingere, prin combinații rapide. Aici, antrenorul a fost foarte preocupat de construirea jocului ofensiv, de mișcările jucătorilor fără minge. Al treilea aspect la care a lucrat Reghecampf a fost legat de pressing, de recuperarea mingii, după pierderea ei. În fine, contraatacul a fost un capitol aparte, în acest cantonament deosebit de important pentru sezonul care stă să înceapă“, au notat sudanezii.

