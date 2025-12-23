VIDEO Bianca Andreescu, show pe Instagram: ce a ajuns să posteze, de când tenisul e în plan secund

Bianca Andreescu, show pe Instagram: ce a ajuns să posteze, de când tenisul e în plan secund
La 25 de ani, „Bibi“ are niște cifre demne de o fostă jucătoare de tenis sau de una care se îndreaptă spre sfârșitul carierei.

Ce a fost și ce a ajuns! Iată o frază care descrie, din păcate, traseul sportiv pe care l-a avut Bianca Andreescu.

Atunci când și-a scos capul în circuitul WTA, în 2019, canadianca născută din părinți români, care a făcut primii pași în tenis la Pitești, era de neoprit! Dovadă și faptul că, în acel sezon, a câștigat trofeele la Indian Wells, Toronto și US Open. Stagiunea respectivă a încheiat-o cu o calificare, la Turneul Campioanelor. De aici, a urmat începutul sfârșitului pentru Andreescu!

Chiar în timpul unui meci cu Halep – pierdut în trei seturi - „Bibi“ s-a accidentat. Grav de tot! Drept urmare, în 2020 n-a jucat niciun meci. Iar de când a revenit, n-a mai depășit nivelul unei jucătoare mediocre. Cifrele ei de mai jos fix asta demonstrează:

*2021: 17 victorii, 12 înfrângeri

*2022: 20 de victorii, 13 înfrângeri

*2023: 15 victorii, 16 înfrângeri

*2024: 11 victorii, 10 înfrângeri

*2025: 13 victorii, 12 înfrângeri

Mai mereu accidentată, Bianca a bifat ultima partidă din acest an pe 21 octombrie, la Tokyo. Dar nu pare a fi deloc afectată! De fapt, Andreescu pare că s-a împăcat cu ideea că tenisul poate fi un hobby pentru ea, în următorii ani, nicidecum un sport în care să mai facă rezultate notabile.

Bianca Andreescu își distrează următorii pe rețelele de socializare

În ultimii ani, cu tot mai mult timp liber la dispoziție din cauza accidentărilor și perioadelor de pauză, „Bibi“ a putut scrie și publica o carte pentru copii.

Mai nou, ea își distrează următorii pe rețelele de socializare, după cum se poate vedea mai jos:

Pe fondul rezultatelor slabe, Bianca Andreescu a pierdut demult contactul cu partea superioară a clasamentului WTA. În acest moment, ea ocupă locul 228 WTA, după ce, la un moment dat, ajunsese pe locul 4 mondial.

