La o săptămână după primul său amical, pentru Laurențiu Reghecampf urmează testul cel mare, în această săptămână, cu Al-Hilal Omdurman. Sport.ro a arătat aici programul partidelor pe care echipa românului le va juca, între 3-10 septembrie.

În acest context, „Reghe“ a „fiert“ pentru că, în ciuda promisiunilor conducerii, n-a fost adus atacantul de care el avea mare nevoie. Văzând supărarea tehnicianului, tot mai mare, arabii s-au pus pe treabă și au rezolvat transferul mult dorit de Reghecampf.

Al-Hilal Omdurman tocmai a oficializat legitimarea atacantului nigerian de 1,91 de metri, Sunday Adetunji (27 de ani). Acesta a evoluat ultima dată, la FC Ballkani (Kosovo), formație pentru care a marcat de 7 ori, în 22 de apariții. În CV-ul nigerianului mai figurează echipe precum NK Celje (Slovenia), Cukaricki (Serbia) și FK Shkupi (Macedonia de Nord).

Cu o selecție în naționala Nigeriei, Sunday Adetunji e cotat de transfermarkt.com la 600.000 de euro.

