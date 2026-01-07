Laurențiu Reghecampf a ajuns în zona crepusculară a fotbalului! Pentru că Al-Hilal Omdurman e un izvor nesecat de situații de care nu se lovesc, în mod normal, antrenorii.

De când a fost numit la cea mai populară formație din Sudan, „Reghe“ a avut de gestionat o serie de probleme bizare. Iată rezumatul unor cazuri de care s-a lovit din august încoace:

*Lipsa avantajului terenului propriu din cauza războiului din Sudan.

*Pierderea unui număr mare de jucători, periodic, din cauza unor turnee și competiții care nu se organizează în Europa.

*Înscrierea echipei în campionatul din Rwanda, în condițiile în care campionatul sudanez s-a oprit de trei ani.

Acum, fix această ultima situație îl pune pe Reghecampf în mijlocul unei dileme.

Al-Hilal Omdurman, echipa care va juca în două campionate!

Încă de la finalul anului 2025, s-a anunțat că fotbalul intern se va relua, în Sudan, începând din ianuarie 2026.

Această decizie înseamnă că și Al-Hilal Omdurman și Al-Merrikh, cele mai importante cluburi din țară, trebuie să se întoarcă acasă. Problema e că ambele grupări s-au înscris în prima divizie din Rwanda.

În condițiile în care fotbalul se va relua, în Sudan, după o lungă pauză, e clar că problemele organizatorice vor fi imense pentru început. Drept urmare, federația le-a permis echipelor Al-Hilal Omdurman și Al-Merrikh să joace, în continuare, în campionatul din Rwanda. Cu o condiție! Fiecare grupare e obligată să aibă o echipă și în întrecerea fotbalistică din Sudan care stă să înceapă.

De aici, apare o mare problemă și pentru Laurențiu Reghecampf! Concret, el abia i-a primit sub comanda sa pe cei zece jucători pe care i-a avut la echipa națională pentru Cupa Africii pe Națiuni. Sudan a părăsit competiția, în optimi, după înfrângerea cu Senegal (1-3).

Dar „Reghe“ nici nu se va apuca să se bucure de lotul complet al echipei sale, după mai bine de o lună în care fotbaliștii internaționali au fost plecați. Pentru că trebuie să renunțe la unii dintre ei. Explicația ține de faptul că Al-Hilal Omdurman va deveni o echipă care va evolua în două campionate! Va avea un lot pentru meciurile din Rwanda, cele în care Reghecampf va sta pe bancă, și un alt lot pentru partidele din Sudan, în care rămâne de văzut cine va pregăti echipa!

La aceste meciuri se vor adăuga și cele din Champions League, care vor fi jucate, la Kigali, în Rwanda, sub îndrumarea lui Reghecampf.

Chestionat despre această situație bizară, tehnicianul român a spus atât: „Deocamdată, n-am nicio idee pe cine vom trimite la campionatul din Sudan. Toate speculațiile apărute despre acest subiect în presă sunt false. Vreau să se întoarcă, mai întâi, jucătorii pe care i-am avut la echipa națională și abia apoi voi decide cum voi împărți lotul“.

De remarcat că Al-Hilal Omdurman a jucat deja un meci, în 2026, iar programul competițional pentru ianuarie include alte nouă meciuri!

