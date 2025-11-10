Aventura africană a lui Reghecampf (50 de ani), a doua pentru el ca antrenor, e spectaculoasă și oferă o premieră ciudată.

Din cauza situației catastrofale din Sudan, „Reghe“ descoperă Africa cu Al-Hilal Omdurman. Vorbim despre cea mai iubită echipă din Sudan care „se mută cu cortul“. Pentru că fotbalul s-a oprit în Sudan de 2 ani și se va relua, abia în ianuarie 2026. Fără Al-Hilal Omdurman însă, care s-a înscris în campionatul din Rwanda, pentru a pregăti campania din Champions League. Așadar, cel puțin în acest sezon, „Reghe“ va fi ferit de dezastrul umanitar și sanitar care face ravagii în Sudan.

Reghecampf, încântat de ce a găsit în Rwanda

La o săptămâna după tragerea la sorți pentru grupele Champions League, Laurențiu Reghecampf a acordat un interviu despre adversarele echipei sale din această fază, dar și despre faptul că Al-Hilal Omdurman și-a stabilit cartierul general, la Kigali, în Rwanda.

Vizibil încântat de condițiile din această țară, „Reghe“ le-a oferit fanilor ultimele informații și a prefațat partidele cu Mamelodi Sundowns (Africa de Sud), MC Alger (Algeria) și Saint-Éloi Lupopo (Congo).

„Vă salut! Mă bucur că ne urmăriți în cadrul acestui interviu, pentru că vreau să vă ofer niște informații despre ce facem aici, în Rwanda. Ne aflăm pe Amahoro Stadium. Aici va fi casa noastră pentru meciurile din grupele Champions League. Suntem foarte fericiți aici. Am avut parte de o primire frumoasă din partea oamenilor din Rwanda, din partea organizatorilor ligii, din partea federației. Cu acest prilej, vreau să le mulțumesc tuturor pentru ce am primit aici. Așa cum v-am spus, pe acest stadion vom juca primul nostru meci. Un stadion incredibil, cu condiții excelente. În ceea ce privește grupa noastră de Champions League, după părerea mea, e una dintre seriile mai dificile din competiția din acest an. Sunt patru echipe puternice, cu șanse egale de a merge în sferturi. Dar noi vrem să câștigăm. Ăsta e obiectivul nostru și pentru asta ne pregătim“, și-a început Reghecampf discursul.

De ce Rwanda?

În continurea interviului său, românul a explicat că Al-Hilal Omdurman va începe campania din Champions League în Rwanda și, foarte probabil, o va încheia în Libia!

„Decizia de a juca în Rwanda... Nu știu ce s-a întâmplat în trecut și cum au stat lucrurile, dar vreau să clarific ceva foarte important! Clubul Al-Hilal, stafful tehnic, jucătorii, oamenii din conducere, cu toții avem un singur obiectiv: să luăm cele mai bune decizii pentru echipă, să câștigăm meciul și să cucerim un trofeu major. De aceea, decizia de a veni în Rwanda s-a luat la nivel colectiv. Am cerut părerea jucătorilor. I-am întrebat dacă preferă să joace aici sau în Libia. Apoi, m-am consultat cu stafful meu. Și, în final, am discutat și cu conducerea. Și am ajuns la concluzia că cea mai bună variantă pentru noi e să ne începem campania (n.r. – din Liga Campionilor) în Rwanda. Apoi, spre sfârșitul fazei grupelor, e posibil să ne mutăm în Libia pentru ultimele trei etape. Avem multe deplasări și am ajuns la concluzia că e mai bine pentru jucători să începem aici, în Rwanda. Primul nostru meci (n.r. – în Champions League) va fi aici. Apoi, în a doua etapă, mergem la Congo, care e la doar 2 ore de aici. Așadar, totul e mai ușor de gestionat“, a explicat „Reghe“.

Totul cu gândul la Champions League

Antrenorul de 50 de ani a spus că înscrierea în campionatul din Rwanda are rolul de a pregăti Al-Hilal Omdurman pentru confruntările din Champions League.

„Fanii noștri trebuie să știe că, în ceea ce privește campionatul din acest sezon, vom juca în cel din Rwanda (n.r. – campionatul din Sudan s-a oprit de 2 ani din cauza problemelor interne). Vom avea multe meciuri și trebuie să fim aici. Jucătorii noștri au nevoie de aceste meciuri oficiale din Rwanda, ca să fie pregătiți pentru Champions League. Până să debutăm în Champions League, vom juca trei partide. Pregătirea decurge foarte bine, în condiții foarte bune. Avem toți jucătorii apți pentru debutul nostru în Champions League“, a încheiat Reghecampf.

