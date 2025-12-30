Victoria Mozambicului poate trimite acasă Gabonul lui Aubameyang

Naționala Mozambicului a produs una dintre cele mai mari surprize la această ediție a Cupei Africii pe Națiuni, învingând mult mai bine cotata reprezentativă a Gabonului. "Os Mambas" s-au impus în meciul disputat pe Adrar Stadium din Agadir, scor 3-2. Pentru Gabon au marcat Aubameyang (45+5) și Moucketou-Moussounda (76), în timp ce pentru Mozambic a înscris Bangal (37), Catamo (42, pen.) și Calila (52).



În Grupa F, după două meciuri, Coasta de Fildeș și Camerun au câte patru puncte, Mozambic a acumulat 3 puncte, iar Gabon are zero puncte și, cel mai probabil, va pleca acasă după faza grupelor. În ultimele două meciuri, se vor întâlni Gabon și Coasta de Fildeș, respectiv Mozambic și Camerun. Gabon se poate califica și de pe locul al treilea, pentru că cele mai bune patru ocupante ale acestei poziții din cele șase grupe merg mai departe în faza optimilor de finală.



Evoluția slabă a Gabonului la turneul final este surprinzătoare, în condițiile în care îi are în lot pe Pierre-Emerick Aubameyang (Ol. Marseille), Shavy Babicka (Steaua Roșie Belgrad), Denis Bouanga (LA FC), Jim Allevinah (Angers), Jacques Ekomie (Angers), Alex Moucketou-Moussounda (Aris Limassol), Urie-Michel Mboula (Metz), Aaron Appindangoye (Sivasspor) și Mario Lemina (Galatasaray).



În țara lui Eusebio, Bangal a devenit rege

Mozambic, o țară cu aproape 35 de miliaone de locuitori, a fost o colonie a Portugaliei, până în 1975. După declararea independenței, echipa națională nu s-a calificat la niciun turneu final de Cupă Mondială și nu a trecut niciodată de faza grupelor la Cupa Africii pe Națiuni. Printre jucătorii născuți în țara din Africa, dar naturalizați de Portugalia s-au numărat Eusebio, Mario Coluna, Matateu, Hilario, Armando Sa, Jorge Cadete, Abel Xavier, Sheu și Vicente Lucas.



Deși din lotul actual mai fac parte Geny Catamo (Sporting Lisabona), Reinildo Mandava (Sunderland), Diogo Calila (Santa Clara) și Bruno Langa (Pafos), fanii l-au declarat "Regele Mozambicului" pe Faisal Bangal (30 de ani). Atacantul joacă în Serie D (liga a patra din Italia), la AC Mestre. Crescut de Atalanta, acesta a evoluat în ligile inferioare din Italia (Ascoli, Tuttocuoio, San Marino Calcio, Scanzorosciate, Caravaggio, Alcione, Luparense) și în Albania (KF Teuta). A devenit foarte cunoscut în Italia, după ce a primit titlul de MVP a turneului de minifotbal Goat League, în 2023.

