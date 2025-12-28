Esteban Orozco (27 de ani), fundaș central la FC Argeș, a fost integralist în partida Guineea Ecuatorială - Suadan 0-1, contând pentru etapa a doua din grupele Cupei Africii pe Națiuni.

Esteban Orozco, integralist în Guineea Ecuatorială - Suadan 0-1

Orozco s-a numărat printre cei mai buni fotbaliști ai selecționatei din Guineea Ecuatorială și de pe teren, însă nu a fost suficient pentru a evita un nou eșec la CAN 2025 din Maroc.

Stoperul alb-violeților a fost notat de portalul SofaScore cu 7! A avut un procentaj al paselor precise de 85% (46 din 56). Pe fază defensivă s-a făcut remarcat în special prin faptul că a respins un șut de pe linia porții.

Orozco, integralist și în prima etapă de la Cupa Africii pe Națiuni

Burkina Faso - Guineea Ecuatorială, partidă contând pentru etapa 1 din Grupa E a Cupei Africii pe Națiuni din Maroc, s-a terminat 2-1.

Esteban Orozco a avut un rol important în a-și ajuta propria națională, Guineea Ecuatorială, să piardă onorabil la debutul de la CAN, într-o confruntare dominată clar de Burkina Faso (16-5 șuturi, posesie 67%-33%)



Pentru evoluția sa generală, portalul SofaScore i-a acordat nota 6,6, printre cele mai bune dintre coechipierii săi.

Pentru Guineea Ecuatorială urmează meciul cu Algeria (31 decembrie), ultimul din grupa E a Cupei Africii pe Națiuni 2025.

