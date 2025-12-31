De la ora 21:00, Mozambic și Camerun se întâlnesc în ultimul meci din Grupa F de la Cupa Africii pe Națiuni, care este totodată și ultimul meci al anului 2025 din lume alături de Gabon - Coasta de Fildeș, cealaltă întâlnire din grupă care se dispută de la aceeași oră.

La Camerun, portarul titular de până acum la CAN 2025 a fost goalkeeper-ul lui Dinamo, Devis Epassy.

Înainte de ultima rundă, știm deja toate cele 16 echipe calificate în optimile de finală, nu și ierarhia finală din toate grupele însă, cea în urma căreia vom afla programul exact al meciurilor din optimi.

Clasamentul LIVE din Grupa F de la CAN 2025

