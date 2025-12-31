LIVE TEXT Devis Epassy de la Dinamo joacă în ultimul meci al anului 2025 din lume!

Devis Epassy de la Dinamo joacă &icirc;n ultimul meci al anului 2025 din lume! Fotbal extern
Portarul ”câinilor” este titular în naționala Camerunului la Cupa Africii pe Națiuni.

Devis EpassyDinamoCamerunCAN 2025Mozambic
Mozambic - Camerun

De la ora 21:00, Mozambic și Camerun se întâlnesc în ultimul meci din Grupa F de la Cupa Africii pe Națiuni, care este totodată și ultimul meci al anului 2025 din lume alături de Gabon - Coasta de Fildeș, cealaltă întâlnire din grupă care se dispută de la aceeași oră.

La Camerun, portarul titular de până acum la CAN 2025 a fost goalkeeper-ul lui Dinamo, Devis Epassy.

Înainte de ultima rundă, știm deja toate cele 16 echipe calificate în optimile de finală, nu și ierarhia finală din toate grupele însă, cea în urma căreia vom afla programul exact al meciurilor din optimi.

Clasamentul LIVE din Grupa F de la CAN 2025

Echipele calificate în optimile Cupei Africii

Grupa A:

Maroc, Mali

Grupa B:

Egipt, Africa de Sud

Grupa C:

Nigeria, Tunisia, Tanzania

Grupa D:

Senegal, RD Congo, Benin

Grupa E:

Algeria, Burkina Faso, Sudan

Grupa F:

Camerun, Coasta de Fildeș, Mozambic

