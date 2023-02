Lovitură dură pentru Atletico Madrid. Superfotbalistul lui Simeone s-a accidentat și va lipsi șase luni

Cele două echipe s-au duelat în etapa cu numărul 23 din La Liga. Cu un om în minus, Atletico Madrid a reușit să plece cu un punct din confruntarea de pe Santiago Bernabeu, chiar dacă a avut victoria în mâini, la un moment dat.

În minutul 23, Reinildo Mandava, cotat la 25 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, s-a accidentat, iar Diego Simeone, tehnicianul trupei de pe Metropolitano, l-a înlocuit cu Jose Gimenez.

Fundașul stânga abia a fost adus la sfârșitul anului trecut de la LOSC Lille pentru trei milioane de euro, moment în care era evaluat de site-urile de specialitate la 10 milioane.

Conform jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano, Reinildo și-a rupt ligamentul încrucișat anterior, iar asta îl va costa o absență de cel puțin șase luni de pe teren, pentru a se recupera.

